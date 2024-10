Qual è la città più economica di Italia: la classifica impensabile

Vi siete mai chiesti qual è la città più economica di Italia? Vi sveliamo di seguito la classifica che vi sorprenderà, forse.

Ogni giorno milioni di italiani si fanno i conti in tasca per capire se riusciranno a pagare la spesa da portare a casa per mangiare, le varie bollette delle varie forniture, che siano quelle della luce e del gas, dell’acqua o di altri servizi come internet, ecc.

Con gli stipendi sempre fermi da decenni e l’inflazione che sale alle stelle facendo aumentare i prezzi dei beni e dei servizi diventa tutto molto complicato, far quadrare il bilancio è davvero un lavoro da equilibristi. Se poi considerate che ci sono delle città in Italia dove la vita costa tantissimo, molto più di altre località, allora le cose si complicano ancora di più.

Qual è la città più economica di Italia

Per dire con certezza qual è la città più economica d’Italia aspettiamo che qualche istituto di statistica pubblichi i dati relativi al costo della vita, ma è chiaro che possiamo fare una stima provvisoria, anche se non del tutto precisa, di quali sono i centri in cui si spende meno rispetto ad altri.

Ovviamente sono esclusi da questa lista delle città più economiche in cui vivere in Italia i grandi centri urbani come Roma, Milano, Firenze, Venezia e persino Bologna, che negli ultimi anni ha visto un aumento dei prezzi delle case, sia in affitto che in vendita, davvero notevole, complice anche il maggiore afflusso di turisti e di conseguenza delle case adibite a bed and breakfast.

Il costo della vita dipende moltissimo dal luogo in cui ci si trova, anche se al Sud Italia ci sono posti in cui vivere costa poco, è tutto rapportato alla media mensile degli stipendi. Ad ogni modo anche in zone periferiche del Nord si possono trovare città economiche in cui vivere bene con uno stipendio medio.

Se però volete sapere la lista delle città in cui vivere costa poco, allora eccola: Bari, Teramo, Caltanissetta, Ancona, Potenza, Palermo, Taranto, Alessandria, Lecce, Siracusa, Sassari, Livorno. Almeno in base a quello che si legge in giro sui magazine italiani.

Ci sono poi le città in cui gli affitti costano pochissimo, in questo caso riportiamo un focus che riguarda solo la zona Nord del Belpaese, è comunque interessante per scoprire che a pochi chilometri dalle grandi città si possono trovare case da affittare che costano molto di meno anche se molto grandi e ben posizionate.