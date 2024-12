Quale posto in aereo offre le migliori possibilità di sopravvivenza? I due soli sopravvissuti dell’incidente aereo in Corea, due dell’equipaggio che erano in fondo alla coda, sembrano confermare la ricerca del giornale tedesco Bild aveva provato a rispondere, dopo che l’aereo Embraer 190 si è schiantato vicino alla città kazaka di Aktau. Lo schianto dell’aereo passeggeri dell’Azerbaigian Airlines in Kazakistan, con 30 morti, è stato causato dal fuoco della contraerea russa. Quello in Corea possibilmente è stato causato dall’impatto con uno stormo di uccelli.

Per essere chiari, esordisce il giornale tedesc : volare è una delle forme di viaggio più sicure. Negli ultimi decenni il rischio di incidenti è costantemente diminuito. La possibilità di morire in un incidente aereo nel 2023 era di circa 1 su 58 milioni: 218 volte più sicura rispetto agli anni ’70.

Come salvarsi su un aereo

Questo è ciò che dice un esperto sulle possibilità di sopravvivenza su un aereo

Jan-Arwed Richter, esperto di sicurezza aerea dell’ufficio incidenti aerei Jacdec di Amburgo, afferma: “Non esiste un posto più sicuro nell’aereo , gli incidenti sono semplicemente troppo individuali. Ci sono casi in cui i sopravvissuti erano seduti nelle prime file, altre volte al centro o nelle ultime file. Tuttavia, ci sono alcuni aspetti che i passeggeri possono considerare quando scelgono il proprio posto”.

La parte dell’aereo tra le ali è la più stabile, il che può significare maggiore sicurezza. Inoltre, l’uscita di emergenza si trova sopra le ali: ciò rende più probabile la possibilità di uscire rapidamente dall’aereo in caso di incidente.

Il che si traduce nelle statistiche per il posto più sicuro sull’aereo.

Il posto più sicuro

Diversi studi e analisi di incidenti aerei nel corso di diversi decenni hanno concluso che, statisticamente, i sedili nella parte posteriore dell’aereo offrono la massima possibilità di sopravvivenza in caso di incidente.

▶︎ La probabilità di sopravvivenza nel terzo posteriore dell’aereo è di circa il 69%. O per dirla in un altro modo: uno studio dell’Università di Greenwich ha scoperto che i passeggeri sui sedili posteriori hanno una probabilità di sopravvivenza maggiore del 40% rispetto a quelli nella metà anteriore dell’aereo.

▶︎ Quando un aereo precipita, solitamente la sua parte anteriore colpisce per prima. Ciò significa che le forze d’impatto più forti vengono assorbite dall’arco, mentre la parte posteriore ne risente meno. A causa del movimento in avanti dell’aereo, le aree posteriori spesso subiscono forze di accelerazione inferiori in caso di impatto.

▶︎ Per motivi di sicurezza, anche il registratore dei dati di volo (scatola nera) è posizionato nella zona di coda. L’Embraer 190 in fiamme si schianta vicino alla città kazaka di Aktau.