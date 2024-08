Quando scongeli la carne fai attenzione a questi due errori: sono clamorosi e ti mettono a rischio

Mai commettere questi errori quando si scongela la carne, si rischia di rovinare la qualità e anche il sapore: meglio smettere subito!

Durante la settimana i ritmi sono così serrati da non riuscire a conciliare tutto, ecco perché sempre più spesso, si opta per fare la spesa settimanale o addirittura mensile, comprando poi solo le cose fresche all’occorrenza. Quindi, pesce e carne andranno ovviamente congelati per preservarne qualità, integrità e sapore.

Fin qui nulla di nuovo! Infatti, congelare gli alimenti è una pratica piuttosto comune, che non risulta essere particolarmente complicata. Tuttavia, bisognerà evitare alcuni errori per far sì che tutto avvenga in modo sicuro e che non sia alcun pericolo che possa mettere a rischio la salute.

Le prime fasi sono quelle più importanti, in cui il cibo dovrà essere tolto dalla confezione originale, inserita all’interno di sacchetti per alimenti e messa poi nel congelatore. Una volta fatto questo, altrettanta attenzione si dovrà fare anche quando si andranno a scongelare gli alimenti e in particolare con la carne, che risulta essere la più utilizzata in cucina.

Questi due errori sono fatali quando si scongela la carne: meglio non farli

Per quanto possa risultare una pratica piuttosto comune, scongelare la carne nasconde delle piccole insidie che possono mettere a rischio la salute. È quindi importante capire bene come comportarsi per evitare di commettere errori anche piuttosto fatali. A fare chiarezza, ci ha pensato il profilo Instagram ufficiale @antonio_galata_, che ha spiegato cosa accade nel momento in cui scongeliamo la carne in modo errato.

Capire che si sta commettendo qualche errore alla base non è complicato, infatti, se si noterà del liquido mentre la carne si sta scongelando non si tratta di sangue, bensì è acqua vera e propria che farà perdere di peso alla carne e ne andrà anche ad intaccare i nutrienti. Ma perché questo accade? Il primo errore sta nel congelare la carne nel comune freezer e non nell’abbattitore. In questo modo si eviterà la perdita di succhi ricchi di vitamine.

Altro errore comunissimo è quello di avere la carne congelata per troppo tempo e di conseguenza mentre si scongela rilascerà molta più acqua perché non più buonissima di qualità. In pratica le sue cellule si sono rotte, rilasciando molta più acqua. I tempi di conservazioni sono importanti per evitare questa situazione.

La carne di bovino deve essere congelato per un massimo di 9 mesi, la carne di maiale per un massimo di 4 mesi, pollo e tacchino può essere congelato fino ad un anno. E infine, salsicce e macinato solo per 2-3 mesi. Una volta capito questo, si potrà avere carne congelata di qualità e ricca di nutrienti.