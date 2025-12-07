Con l’arrivo dell’8 dicembre, Arezzo cambia volto e si accende di un’atmosfera che richiama direttamente l’Europa del Nord. Da anni la città toscana si è affermata come una delle mete più amate per il periodo dell’Immacolata, grazie al progetto “Arezzo Città del Natale”, un insieme di eventi, luci e installazioni che trasformano il centro storico in un vero villaggio festivo.

Le sue piazze medievali, già affascinanti durante il resto dell’anno, diventano scenari perfetti per le casette in legno dei mercatini, le decorazioni luminose e le attività a tema che richiamano migliaia di visitatori da tutta Italia.

L’8 dicembre ad Arezzo: mercatini, luci e uno spettacolo per le famiglie

Il fine settimana dell’Immacolata è il momento migliore per scoprire la città. È proprio in quei giorni che raggiunge il suo massimo splendore, complice l’aria frizzante, le prime atmosfere natalizie e l’apertura di tutte le principali attrazioni.

Il cuore delle feste è Piazza Grande, dove viene allestito il celebre Villaggio Tirolese: un mercato ispirato alle atmosfere alpine, con prodotti artigianali, decorazioni natalizie, dolci tirolesi, birre speziate e piatti caldi da gustare passeggiando tra le bancarelle. Le luci riflettono sulle antiche pietre delle logge vasariane creando un colpo d’occhio scenografico che conquista visitatori di ogni età.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANDREA PETRONI Travel Blogger (@vologratis)

Accanto al villaggio si possono visitare anche le casette dedicate ai giocattoli in legno, agli addobbi fatti a mano e alle specialità gastronomiche locali, perfette per acquistare regali originali o prodotti tipici toscani.

La Casa di Babbo Natale e le attrazioni per i più piccoli

Tra le attrazioni più amate c’è la Casa di Babbo Natale, allestita all’interno del Palazzo della Fraternita dei Laici. I bambini possono incontrare Santa Claus, consegnare la letterina e partecipare alle attività creative.

Grande attesa anche per l’installazione luminosa in Piazza San Francesco e per il percorso light che collega le vie principali del centro storico, pensato per rendere la passeggiata serale ancora più suggestiva.

Un centro storico che diventa un set natalizio

Il centro storico di Arezzo, poi, è uno dei più belli della Toscana. Tra chiese romaniche, botteghe artigiane e strade che sembrano uscite da un film medievale, la città offre scorci perfetti per chi vuole scattare fotografie o semplicemente godersi l’atmosfera.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fiera Antiquaria (@fiera_antiquaria_arezzo)

Il Duomo di Arezzo, con la sua imponente facciata gotica, domina la parte alta della città e diventa ancora più affascinante con le decorazioni luminose. Poco distante si trovano la Basilica di San Francesco, celebre per gli affreschi di Piero della Francesca, e la Fortezza Medicea, che dall’alto offre una vista spettacolare sulla vallata circostante.

Cosa mangiare ad Arezzo

Le trattorie del centro propongono piatti tipici come pappardelle al ragù di cinghiale, ribollita, crostini con fegatini, carne alla brace e vini della zona. Anche mangiare ai tipici mercatini è una esperienza consigliata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌻FASHION GALIZIA🌻Travel-life style creator (@fashiongalizia)

Il periodo dei mercatini, inoltre, è perfetto per assaggiare dolci e prodotti tipici natalizi, dal panforte alle ricciarelli, fino alle specialità del Villaggio Tirolese come strudel e raclette calda.