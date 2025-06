Quando si parla di bellezza, la Corea del Sud si conferma sempre un passo avanti. La skincare coreana, conosciuta per l’attenzione ai dettagli, ingredienti naturali e rituali delicati ma efficaci, continua a dettare tendenza anche in Europa. In vista dell’estate, tra i prodotti più discussi e apprezzati spicca una crema solare innovativa: la Relief Sun Rice + Probiotics SPF50+ di Beauty of Joseon. Non è solo una protezione solare, ma un vero e proprio alleato per la pelle da usare ogni giorno, anche al posto della tradizionale crema viso.

Una protezione solare che coccola la pelle

Ciò che distingue la crema solare di Beauty of Joseon dalle altre è la sua formulazione avanzata, ispirata ai principi della medicina tradizionale coreana. Contiene 30% di estratto di riso fermentato e un complesso di probiotici, ingredienti che non solo proteggono dai raggi UV, ma nutrono in profondità la pelle.

Grazie alla presenza di vitamine B, C, E, aminoacidi, niacinamide, estratti di radice di ginseng e tè verde, la crema agisce su più fronti:

idrata senza appesantire

senza appesantire lenisce rossori e infiammazioni

rossori e infiammazioni rafforza la barriera cutanea

la barriera cutanea migliora visibilmente la texture della pelle

Il risultato è una pelle luminosa, elastica e protetta, anche nelle giornate più calde.

Perché tutti la usano al posto della crema viso?

Con l’arrivo dell’estate, le esigenze della pelle cambiano. Il caldo, il sudore e l’umidità rendono pesanti le skincare troppo stratificate. Ecco perché molte persone stanno sostituendo la crema viso con una crema solare idratante, capace di unire due step in uno: idratazione + protezione.

La Relief Sun di Beauty of Joseon è perfetta per questo scopo. Ha una texture ultra leggera, si assorbe rapidamente e non lascia quella fastidiosa sensazione appiccicosa o lucida che spesso accompagna le protezioni solari classiche. In più, è perfettamente compatibile con il makeup: non crea pellicole, non si sgretola e anzi, migliora la tenuta del fondotinta, funzionando da primer.

Una crema solare per tutti i tipi di pelle

Che tu abbia la pelle secca, mista, grassa o sensibile, questa crema solare può facilmente diventare parte della tua routine. Non è comedogenica, quindi non ostruisce i pori, e grazie alla sua azione lenitiva è ben tollerata anche da chi soffre di arrossamenti o acne.

Molti utenti con pelle sensibile l’hanno descritta come una delle poche creme solari che non brucia gli occhi, non causa irritazioni e lascia il viso morbido tutto il giorno. Inoltre, il finish leggermente glowy dona l’effetto “glass skin” tanto amato in Corea: un viso fresco, luminoso e sano.

L’opinione di chi l’ha già provata

Le recensioni online parlano chiaro: chi prova questa crema solare difficilmente torna indietro. Non si tratta solo di protezione, ma di un’esperienza sensoriale piacevole che rende l’applicazione un momento di cura quotidiana.

Molte persone sottolineano come la crema:

non lasci aloni bianchi

non appesantisca la pelle

si fonda con l’incarnato

migliori visibilmente la grana della pelle già dopo pochi giorni di utilizzo

C’è chi la usa anche più volte al giorno senza problemi, perché la consistenza è talmente leggera da permettere il riapplicarla anche sopra al makeup, come raccomandato dai dermatologi.

Un best seller coreano che ora trovi anche in Italia

Fino a poco tempo fa reperire i prodotti di Beauty of Joseon in Europa non era semplice. Oggi, grazie alla crescente diffusione dell’e-commerce e dell’interesse per la K-beauty, è possibile trovare la Relief Sun anche su Amazon, spesso con sconti interessanti. Un’occasione perfetta per provarla, soprattutto ora che le temperature iniziano a salire.

Non si tratta solo di seguire una moda: proteggere la pelle ogni giorno dai raggi UV è una delle azioni più efficaci per prevenire l’invecchiamento precoce e le macchie solari. Avere una crema che unisce protezione alta, idratazione e comfort è un vero game changer nella skincare quotidiana.

Come inserirla nella tua skincare estiva

Per ottenere il massimo beneficio da questa crema solare, basta applicarla come ultimo step della skincare mattutina. Dopo la detersione e (eventualmente) un siero leggero, si può stendere la Relief Sun come unico prodotto idratante e protettivo. In questo modo la pelle è già pronta per affrontare la giornata, senza ulteriori passaggi.

Chi ha la pelle più secca può eventualmente aggiungere sotto un’essenza o un tonico idratante. Ma nella maggior parte dei casi, soprattutto in estate, non è necessario altro.