Abbiamo trovato dei biscotti vegani leggeri che potrai includere nelle tue colazioni senza intaccare la linea. Ci sono molti modi per preparare dei biscotti gustosi. Ma se cerchi deitieni d’occhio questa ricetta per biscotti per la colazione di Marisa Moore , dietista nutrizionista registrata in USA.A prima vista, potrebbero sembrare dei semplici biscotti di farina d’avena. E in effetti lo sono. Ma questa ricetta di biscotti vegani leggeri prevedePer prepararli, devi solo schiacciare alcune banane mature, mescolarle con avena e poco burro di arachidi. Una volta ottenuto l’impasto, potrai creare la forma di biscotti in modo grossolano e metterli nel forno già caldo.

Il sapore potrebbe ricordare quello di gustosi e ricchi biscotti fatti in casa, ma come spiega la nutrizionista, questi sono ottimi dal punti di vista nutrizionale:

“Questi biscotti a tre ingredienti sono addolciti con le banane mature, quindi non è necessario aggiungere zucchero “, spiega. “Ricco di proteine ​​e grassi buoni, il burro di arachidi conferisce un avvolgente sapore di noci. E l’avena è una fonte di beta-glucano, fibra solubile indicata per aiutare a ridurre il colesterolo nel sangue”.

Così com’è, questa semplice ricetta di biscotti è facile da preparare come versare un po’ di cereali nel latte.

Ma se ti senti ispirata, puoi anche personalizzarla aggiungendo ingredienti. Per esempio, puoi aggiungere dell’uvetta, ma le possibilità sono infinite:

“Adoro aggiungere gocce di cioccolato e una spolverata di sale, scaglie di cocco e mirtilli essiccati”, racconta Moore.

Quando sei pronto per preparare questi biscotti vegani leggeri, puoi trovare la ricetta completa qui: Biscotti per la colazione al burro di arachidi e banana.