Trovare un antipasto veloce, scenografico e che piaccia a quasi tutti non è semplice, soprattutto quando si hanno ospiti improvvisi, aperitivi tra amici o cene last minute. Per questo, ecco un’idea per un antipasto che si prepara in 10 minuti, senza cottura, con ingredienti semplici e facili da trovare, e che conquista subito al primo assaggio.

Non è certo un elaborato piatto da chef, ma una soluzione furba, pratica e irresistibile, perfetta per chi vuole mettere in tavola qualcosa di buono senza spendere troppo tempo in cucina.

Rotolini di salmone: l’antipasto veloce che sparisce dal tavolo

La ricetta è quella dei rotolini di salmone con formaggio spalmabile e pane per tramezzini. È un antipasto che unisce la delicatezza del salmone affumicato alla cremosità del formaggio spalmabile, avvolto in fette di pane senza crosta, leggere e facile da mangiare.

Il risultato è un antipasto elegante, scenografico e super veloce, che si prepara in pochi minuti e che piace a grandi e bambini, a chi ama il pesce ea chi non è sempre entusiasta di antipasti elaborati.

Ingredienti semplici, risultato elegante

Per preparare questa ricetta non servono ingredienti speciali o difficili da trovare. Basta andare al supermercato e prendere:

Pane per tramezzini, fette rettangolari senza crosta, già pronte e facili da lavorare

Formaggio spalmabile tipo Philadelphia o simili, cremoso e delicato

Salmone affumicato a fette, da riporre sopra il formaggio

sopra il formaggio Prezzemolo o erba cipollina per decorare, se si desidera

Pepe nero per dare un tocco di gusto, opzionale

Questi ingredienti si trovano in quasi tutti i supermercati, spesso nel banco frigo o nella zona dei prodotti da forno.

Preparalo in 10 minuti, passo dopo passo

Il procedimento è molto semplice. Per prima cosa prendi il formaggio spalmabile e se vuoi puoi aggiungere un po’ di pepe nero e un pizzico di erba cipollina o prezzemolo tritato, mescolando bene per ottenere una crema uniforme.

Prendi poi le fette di pane per tramezzini e spalma una generosa quantità di formaggio su ogni fetta con un coltello o una spatola. Su ogni fetta metti una fetta di salmone affumicato.

Arrotola delicatamente ogni fetta di pane con il salmone e il formaggio partendo da un’estremità e arrivando all’altra estremità. Taglia infine ogni rotolino in 2–3 pezzi più piccoli se preferisci oppure servi i rotoli interi e disponi su un piatto decorando con un po’ di prezzemolo o erba cipollina.

Non serve cottura e attrezzatura complessa, basta un coltello, una ciotola e un po’ di tempo.

Perché questa ricetta è perfetta per chi ha poco tempo

La ricetta è perfetta per chi ha poco tempo perché non richiede cottura visto che si usano ingredienti già pronti come pane per tramezzini, formaggio spalmabile e salmone affumicato, si prepara in pochi minuti e senza passaggi complicati, è facile da fare anche per chi non cucina spesso.

Questo antipasto è ideale per aperitivi tra amici, veloci, eleganti e facili da mangiare, cene improvvise quando arriva qualcuno all’ultimo momento, buffet e feste, perfetto per accompagnare altri antipasti, è leggero, delicato e facile, perfetto anche per chi non ama antipasti elaborati.