Nel cuore della Toscana esiste un borgo che sembra essersi fermato nel tempo, un autentico gioiello capace di incantare chiunque vi metta piede. Tra le dolci colline della Valdichiana, si trova questo borgo dalle origini etrusche che conserva intatta la sua bellezza medievale, avvolto da un’atmosfera unica che lo rende una meta imperdibile per chi cerca autenticità, storia e panorami mozzafiato.

Un viaggio tra storia e architettura

Stiamo parlando di Cortona. Fondata oltre 2.500 anni fa, Cortona vanta un centro storico che è un vero e proprio dedalo di vicoli suggestivi, piazze incantevoli e scorci panoramici che si affacciano sulle colline circostanti. Passeggiando tra le sue strade lastricate, si possono ammirare edifici storici, chiese imponenti e antiche mura che racchiudono il borgo, offrendo una finestra su un passato ricco di fascino.

Una delle prime tappe obbligatorie è Piazza Garibaldi, un punto panoramico da cui è possibile godere di una vista spettacolare sulla Valdichiana. Da qui, si può proseguire verso la Chiesa di San Domenico, una splendida costruzione tardogotica, e poi visitare la Basilica di Santa Margherita, un luogo di grande spiritualità che domina il borgo dall’alto.

Per chi ama la storia e la cultura, il Museo dell’Accademia Etrusca e della Città di Cortona rappresenta una tappa imprescindibile. Qui sono custoditi reperti archeologici di inestimabile valore, che raccontano la storia millenaria di questo borgo, dagli Etruschi fino al Medioevo. A poca distanza, si trova la Fortezza di Girifalco, una rocca fortificata che regala una vista impareggiabile sulla campagna toscana.

L’eremo francescano e il fascino mistico di Cortona

Uno dei luoghi più affascinanti di Cortona è l’Eremo de “Le Celle”, un monastero immerso nel verde, scelto e fondato da San Francesco d’Assisi nel XIII secolo. Questo luogo di pace e meditazione è uno dei primi insediamenti francescani e rappresenta una tappa ideale per chi desidera vivere un’esperienza spirituale in un ambiente naturale e suggestivo.

L’eremo è caratterizzato da piccole celle scavate nella roccia, in cui i monaci francescani ancora oggi conducono una vita di preghiera e contemplazione. Camminare lungo i sentieri che conducono a questo luogo sacro permette di immergersi completamente nella natura, respirando un’atmosfera di serenità e raccoglimento.

Tradizioni culinarie, viaggio nei sapori della Toscana

Cortona è anche una destinazione perfetta per gli amanti della buona cucina. Qui è possibile assaporare i piatti della tradizione toscana, realizzati con ingredienti semplici e genuini, che raccontano la storia e la cultura del territorio.

I crostini toscani, preparati con pane raffermo e paté di fegatini, sono un antipasto tipico da gustare accompagnato da un bicchiere di vino locale. Tra i primi piatti, spiccano i pici, una pasta fresca fatta a mano, spesso condita con ragù di Chianina, sugo di anatra o con il pregiato Aglione della Valdichiana IGP.

Per gli amanti della carne, la cucina cortonese offre una vasta scelta di piatti succulenti, come gli arrosti di carne di cacciagione, tra cui coniglio, pollo, oca e cinghiale. Il tutto accompagnato da un ottimo vino toscano, come il Vino Nobile di Montepulciano o il Chianti, che esaltano i sapori della tradizione gastronomica locale.

Un borgo da esplorare in ogni stagione

Cortona è una meta perfetta in qualsiasi periodo dell’anno. In primavera, il borgo si veste di colori vivaci e offre temperature miti, ideali per passeggiare tra le sue strade acciottolate e ammirare la bellezza della natura circostante. L’estate è il momento perfetto per partecipare agli eventi culturali e alle sagre locali, immergendosi nelle tradizioni del borgo.

L’autunno regala scenari spettacolari con le colline che si tingono di sfumature dorate e rossastre, mentre l’inverno, con le luci natalizie e l’atmosfera raccolta, rende Cortona ancora più affascinante e romantica.