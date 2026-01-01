Visitare un borgo italiano d’inverno ha un fascino tutto speciale. Le strade sono meno affollate, l’atmosfera è più intima e le luci natalizie sembrano raccontare storie antiche. Tra i borghi del Centro Italia che meritano una visita anche dopo le feste, Gubbio in Umbria è senza dubbio una delle mete più suggestive. I primi di Gennaio, in particolare, è il momento ideale per scoprirla con calma, lasciandosi avvolgere dalla sua anima medievale senza rinunciare ai mercatini natalizi che saranno attivi fino al 6 gennaio.

Gubbio, cuore medievale dell’Umbria

Gubbio si trova in Umbria, ai piedi del Monte Ingino, ed è una delle città medievali meglio conservate d’Italia. Passeggiare per il suo centro storico significa fare un vero e proprio salto indietro nel tempo: vicoli in pietra, palazzi antichi, piazze silenziose e scorci panoramici che si aprono all’improvviso. In inverno, la pietra grigia delle case si fonde con le luci calde delle decorazioni natalizie, creando un’atmosfera quasi fiabesca.

Mercatini di Natale e l’albero più grande del mondo

Uno dei motivi principali per visitare Gubbio tra dicembre e inizio gennaio è la sua forte tradizione natalizia. I mercatini di Natale animano il centro storico con casette in legno, prodotti artigianali, decorazioni fatte a mano e specialità gastronomiche locali. Anche nei primi giorni di gennaio l’atmosfera resta viva, perfetta per chi vuole godersi il Natale senza la confusione delle date clou.

Il vero simbolo delle feste è però l’Albero di Natale più grande del mondo, riconosciuto dal Guinness dei Primati. Le luci disegnano la sagoma dell’albero lungo il pendio del Monte Ingino, visibile da chilometri di distanza. Uno spettacolo unico che rende Gubbio una meta speciale anche dopo Capodanno.

Cosa vedere tra storia e panorami

Il monumento simbolo della città è il Palazzo dei Consoli, che domina Piazza Grande con la sua imponenza. Da qui si gode di una vista spettacolare sulla vallata umbra, particolarmente suggestiva nelle giornate invernali limpide. All’interno si trova il Museo Civico, ideale per approfondire la storia della città.

Da non perdere anche il Duomo dei Santi Mariano e Giacomo, più sobrio all’esterno ma ricco di fascino, e una passeggiata tra le vie medievali che collegano i vari livelli della città, costruita in verticale sul fianco della collina.

Per un’esperienza diversa dal solito, vale la pena salire sul Monte Ingino con la funivia a cestello, una delle più curiose d’Italia. In pochi minuti si raggiunge la Basilica di Sant’Ubaldo, patrono della città, e si può ammirare dall’alto l’intero borgo, con l’albero luminoso che di sera regala uno spettacolo emozionante.

Sapori umbri perfetti per l’inverno

L’inverno è il momento ideale per scoprire la cucina tradizionale eugubina. Nei ristoranti e nelle trattorie si possono assaggiare piatti sostanziosi e ricchi di sapore, perfetti per scaldarsi dopo una giornata all’aperto. Tra le specialità spiccano la crescia (una sorta di focaccia umbra), i primi piatti al tartufo, le zuppe di legumi e la carne alla brace. Il tutto accompagnato da un buon bicchiere di vino rosso locale.