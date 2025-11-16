Tra le ricette autunnali più amate, il risotto ai funghi porcini è un grande classico che non passa mai di moda. Un piatto dal profumo intenso e dal sapore elegante, capace di trasformare una cena semplice in un’esperienza da ristorante.

Ma non serve essere chef stellati per ottenere un risultato cremoso e perfettamente mantecato: basta conoscere qualche piccolo trucco.

Gli ingredienti (per 2 persone)

160 g di riso Carnaroli o Arborio

200 g di funghi porcini freschi o surgelati

½ cipolla dorata

1 spicchio di aglio

2 cucchiai di olio extravergine di oliva

1 noce di burro

½ bicchiere di vino bianco secco

Circa 500 ml di brodo vegetale caldo

30 g di parmigiano grattugiato

Sale e pepe nero q.b.

q.b. (Facoltativo) Prezzemolo fresco tritato per decorare

Preparazione

Pulisci i porcini con un panno umido (senza sciacquarli troppo per non rovinarne l’aroma). Tagliali a fettine sottili. In una padella ampia, scalda l’olio con lo spicchio d’aglio e la cipolla tritata finemente. Fai dorare a fuoco basso per qualche minuto. Unisci i porcini e lasciali cuocere per 5-7 minuti, finché rilasciano la loro acqua e si ammorbidiscono. Elimina l’aglio.

Versa il riso nella padella, mescola bene e lascia tostare per 1-2 minuti finché i chicchi diventano traslucidi. Aggiungi il vino bianco e lascia evaporare l’alcol, mescolando. Inizia ad aggiungere il brodo caldo un mestolo alla volta, mescolando spesso. Aspetta che il liquido si assorba prima di versarne altro. Dopo circa 16-18 minuti il riso sarà pronto, al dente e cremoso.

Togli dal fuoco e unisci una noce di burro e il parmigiano grattugiato. Mescola energicamente per un minuto: è questo il segreto della cremosità da chef. Completa con pepe nero e una spolverata di prezzemolo. Se vuoi, aggiungi qualche fettina di fungo saltato a parte come decorazione.

I segreti per un risotto davvero cremoso

Il trucco sta nella mantecatura finale: burro e formaggio devono sciogliersi con il calore residuo del riso, creando una consistenza morbida ma non liquida.

Usare riso Carnaroli o Vialone Nano fa la differenza, perché rilasciano più amido e garantiscono la cremosità naturale senza aggiungere panna.

Anche il brodo caldo è fondamentale: mai versarlo freddo, altrimenti interrompe la cottura del riso e ne rovina la texture.

Come scegliere i funghi porcini

I migliori sono i porcini freschi con cappello sodo e gambo bianco, ma anche quelli surgelati o secchi reidratatidanno ottimi risultati se di qualità. Se usi i funghi secchi, mettili a bagno in acqua tiepida per 15-20 minuti, poi filtra e utilizza l’acqua di ammollo come parte del brodo: regalerà un profumo più intenso al piatto.

Un piatto autunnale che piace sempre

Il risotto ai funghi porcini è un piatto che mette tutti d’accordo. È raffinato ma semplice, perfetto sia per una cena in famiglia che per un invito dell’ultimo minuto. Servito con un bicchiere di vino rosso corposo o con un bianco aromatico come il Gewürztraminer, esprime tutto il meglio della cucina autunnale italiana.