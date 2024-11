Quincy Jones, chi era il grande produttore musicale morto a 91 anni

Quincy Jones, uno dei più grandi produttori e compositori di jazz e pop del Novecento, è morto all’età di 91 anni. Jones “è morto serenamente nella sua casa di Bel Air, circondato dai suoi figli, dai suoi fratelli e dai suoi familiari più stretti”, ha detto il suo agente alla Cnn.

La sua carriera gli ha fruttato 26 Grammy su 76 nomination. Nel 1991 ha vinto un Grammy Legend Award. Tra i tanti riconoscimenti anche una nomination al Tony Award nel 2006 come produttore dell’adattamento musicale del film di Spielberg Il colore viola. Jones ne aveva curato e firmato la colonna sonora.

Jones rimane conosciuto al grande pubblico per aver prodotto l’album più venduto della storia: si tratta di Thriller di Michael Jackson. Il cantante e produttore ha anche prodotto We Are the World, il brano musicale realizzato nel 1985 a scopo di beneficenza. Scritto e composto dai cantanti statunitensi Michael Jackson e Lionel Richie, il brano è stato inciso dagli Usa for Africa (“USA” sta per “United Support Artists“), un supergruppo formato da 45 celebrità della musica, per la maggior parte statunitensi. I fondi raccolti da We Are the World, oltre 100 milioni di dollari, furono interamente devoluti alla popolazione dell’Etiopia, afflitta in quel periodo da una disastrosa carestia.

È stato anche uno dei produttori esecutivi per la serie televisiva Willy il principe di Bel-Air con Will Smith . È stato in tournée con Count Basie e Lionel Hampton , ha arrangiato dischi per Frank Sinatra ed Ella Fitzgerald.