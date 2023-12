Il periodo natalizio è sinonimo di gioia e festa, ma cosa succede quando il dono sotto l’albero non corrisponde ai tuoi desideri? Una recente ricerca condotta da mUp per conto di Wallapop ha rivelato che quasi il 40% degli italiani trova poco graditi i regali come cornici, candele o piante grasse, seguiti da pigiami e calze. Ma la vera domanda è: cosa fanno gli italiani con questi regali poco apprezzati?

Regali di Natale non graditi, che fine fanno

Secondo lo studio, condotto su un campione rappresentativo di italiani, circa 1 su 4 opterebbe per una soluzione creativa: riimpacchetterebbe il dono indesiderato e lo regalerebbe a qualcun altro. Praticamente, il classico riciclo. Un modo che dà nuova vita agli oggetti poco amati. Ma c’è di più. Circa il 37% degli intervistati sceglierebbe di conservare il regalo, anche se non ne farebbe effettivamente uso.

Il momento ideale per liberarsi di questi tesori indesiderati? La terza settimana di gennaio sembra essere il periodo d’oro. Dopo aver sopravvissuto alle feste natalizie, molti italiani decidono di fare pulizia e mettere in vendita gli oggetti non graditi. E dove? Le piattaforme di seconda mano sono la risposta.

Rivendita online

Il 40% degli intervistati si dichiara pronto a utilizzare un sito di ‘second-hand’ per guadagnare qualche soldo extra e liberare spazio prezioso nella loro vita.

Ma cosa si rivende di più? La ricerca rivela che i regali second-hand più apprezzati sono i libri (50%), seguiti da piccoli elettrodomestici (27%) e smartphone (22%). Questo trend indica una crescente consapevolezza verso un consumo più responsabile, dove gli oggetti possono avere una seconda vita anziché finire dimenticati in un angolo della casa.

Chiara Mazza, Senior PR Specialist Italy di Wallapop, commenta: “In questo periodo dell’anno, facciamo e riceviamo un gran numero di regali. Dalla ricerca emerge che i doni second-hand più apprezzati contribuiscono a un consumo più responsabile. Vendere gli oggetti indesiderati non solo aiuta a recuperare parte del denaro, ma dà anche nuova vita agli oggetti, promuovendo uno stile di vita sostenibile.”

In sintesi, se hai ricevuto un regalo che non fa scattare la tua gioia, non disperare! Mettilo in vendita online, fai spazio per nuove avventure e contribuisci a rendere il mondo un po’ più sostenibile.