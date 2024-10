Ricette da fare in 10 minuti: salva il tuo tempo (e il portafoglio)

Il tempo stringe, non avete tempo di provvedere alla preparazione del pranzo o della cena e vorreste avere a vostra disposizione una lista di ricette da fare in meno di 10 minuti? Allora segnatevi queste idee, vi salveranno nei momenti in cui state per gettare la spugna e chiamare un pasto a domicilio…

Non bisogna rinunciare a mangiare bene anche se si hanno pochi minuti per cucinare, le ricette veloci che vi proponiamo di seguito sono semplici da realizzare ma sempre molto appetitose, così potrete organizzare un pranzo o una cena last minute anche se avete gli amici che si sono autoinvitati all’ultimo momento.

Ricette veloci ed economiche da preparare in dieci minuti

Puntate il timer e datevi da fare, per cucinare velocemente bisogna ottimizzare il tempo ed essere rapidi. Per organizzare un intero menu in pochi minuti è bene disporre tutti gli ingredienti che sono necessari sul piano di lavoro, avendo tutto sotto gli occhi non avrete difficoltà. Questo è un trucchetto che è sempre valido, in realtà, non vi sarà utile solo quando siete di fretta.

Involtini di affettati

Partiamo con un antipasto velocissimo, gli involtini di affettati si possono preparare con il prosciutto cotto, la bresaola, il prosciutto crudo o la mortadella. Vi basta creare una farcitura con del formaggio spalmabile arricchito con erbe aromatiche come basilico ed erba cipollina e capperi. Posizionate un cucchiaio di farcia in mezzo alla fetta, arrotolate e disponete i rotolini sul vassoio.

Pasta al pesto

Frullate in un mixer 150 gr basilico fresco, tre cucchiai di formaggio grattugiato, 30 gr di pinoli o di anacardi, uno spicchio di aglio, un pizzico di sale e qualche cucchiaio di olio extra vergine di oliva fino a formare una crema densa.

Fate lessare la pasta in abbondante acqua salata, scolatela e mettetela in una grande insalatiera, condite con il pesto di basilico, eventualmente aggiungendo qualche cucchiaio di acqua di cottura e impiattate.

Frittata con pancetta

Un secondo piatto economico e veloce come la frittata con pancetta vi risolverà la cena in un batter d’occhio, sgusciate le uova in una ciotola e insaporitele con un pizzico di sale e di pepe nero, se volete potete aggiungere un trito di prezzemolo o di erba cipollina.

Spadellate con un filo di olio la pancetta a cubetti, versate le uova, ponete un coperchio e fate cuocere fino a che la frittata si rapprende, girate, fate dorare anche l’altro lato e servite. Ovviamente dovete usare una padella antiaderente così non si attaccherà nulla sul fondo.

Insalata

Un contorno velocissimo da personalizzare come volete, usate lattuga, rucola, radicchio, ecc. Lavate la verdura, asciugatela, conditela con sale, olio e aceto o succo di limone e portate in tavola. Se poi volete delle idee per ricette vegane date un’occhiata qui.