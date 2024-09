5 ricette vegane semplici e velocissime: da leccarsi i baffi

Vi diamo delle idee per portare in tavole dei piatti deliziosi ma senza ingredienti animali, ecco 5 ricette vegane semplici e squisite.

Se anche voi avete deciso di abbracciare la dieta vegana per non usare mai più degli ingredienti di origine animale e mangiare solo cibi provenienti dal mondo vegetale e da quello dei funghi potete trovare delle idee, di seguito, per completare al meglio i vostri menu.

Non temete, i piatti che seguono non sono ad uso esclusivo dei vegani. Sono pietanze che vanno bene anche se siete solo curiosi e volete sperimentare dei sapori nuovi usando solo degli ortaggi di stagione oppure la frutta, cereali e i legumi. Andiamo a vedere come comporre un menu con cinque ricette vegane facili e veloci.

Un menu da leccarsi i baffi composto da cinque ricette vegane semplici e velocissime

Non bisogna pensare a ricette molto complicate quando ci si approccia al veganesimo per la prima volta, basta scegliere la frutta e la verdura di stagione per comporre degli antipasti o dei primi sfiziosi così come i secondi e i contorni più saporiti per accompagnare le portate principali.

Ad esempio va sempre bene una bella zuppa di legumi e cereali, il tipico comfort food della nonna con cui ci si può nutrire senza rinunciare al gusto. E poi tutta la pasta al pomodoro semplice o con le verdure è un primo perfetto da gustare sia a pranzo che a cena.

Con i legumi, poi, potete preparare tanti tipi di burger vegetali e di polpette in modo facilissimo, basta lessarli e frullarli con gli altri ingredienti.

Un piatto molto particolare che vogliamo condividere con voi è quello degli spaghetti di zucca. Si tratta di una pietanza molto originale che vi consente di utilizzare la zucca trasformandola in dei veri e propri spaghetti. Tutti i dettagli sulle dosi, le tecniche di cottura e la composizione finale le trovate al link indicato.

Come contorno potete gustare una bella insalata di cetrioli con avocado e scalogno, nutriente e al tempo stesso leggera, che ha delle proprietà drenanti non indifferenti, una bella insalatona vegana semplice e anche molto veloce da preparare in pochi minuti e con uno sforzo pari a zero, possiamo affermarlo senza ombra di dubbio.

Infine terminiamo con una delle ricette vegane di dolci semplici da preparare in poche mosse, i biscotti vegani con soli tre ingredienti sono ottimi da gustare sia a colazione che a merenda, e tutte le volte che desiderate fare uno spuntino goloso.