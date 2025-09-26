Un ciclo di appuntamenti ospitati da Parrot (Via dei Bruzi, 6 – Roma) e realizzati in collaborazione con Studio Rumore sono il nuovo progetto di MAKE. Ideato da Massimiliano Carboni, regista e autore, MAKE lancia un nuovo modo di fare formazione e si trasforma in un programma che da fine settembre a novembre mette al centro autori e autrici del panorama contemporaneo per esplorare il dietro le quinte della creazione multimediale: cinema, podcast, documentari, scrittura e distribuzione indipendente.

Ogni incontro è a ingresso libero su prenotazione, fino a esaurimento posti, ed è un’occasione speciale per guardare un film o un documentario insieme, ascoltare chi l’ha creato e scoprire da vicino come nascono i progetti. Dopo il dialogo, ogni ospite presenterà la masterclass dedicata, che si terrà nei mesi successivi, per entrare ancora più in profondità nei temi affrontati.

«Si tratta di un vero e proprio progetto pratico – spiega Massimiliano Carboni – l’idea di MAKE è nata con lo scopo di simulare una produzione reale, consentendo ai partecipanti di mettere in gioco competenze tecniche, creative e organizzative. Gli incontri si inseriscono in un percorso pensato per chi lavora (o vuole lavorare) con l’audiovisivo, per chi ama il cinema e le storie vere, o anche semplicemente per chi è curioso di capire come si intrecciano creatività e produzione».

MAKE – Incontri è l’occasione giusta per chi vuole conoscere le storie, le tecniche e le sfide del fare multimediale direttamente dalla voce di chi le vive.

Il programma degli incontri

Giovedì 25 settembre ore 21 – Parrot

Massimiliano Carboni – “Padiglione 25. Diario degli infermieri”

Un viaggio nel cuore della riforma psichiatrica, attraverso le voci dimenticate degli infermieri che negli anni ’70 hanno sfidato il manicomio.

Proiezione + dialogo | Presentazione masterclass: scrittura per il documentario

Giovedì 9 ottobre ore 21 – Parrot

Claudia Gatti, Riccardo Cocozza, Florencia Santucho – “Nieto 133”

Una saga familiare che attraversa la storia dell’Argentina tra dittature, desaparecidos e ricerca di identità.

Podcast + documentario + confronto con gli autori | Presentazione masterclass: creazione di un podcast (3 giorni)

Giovedì 23 ottobre ore 21 – Parrot

Lorenzo Antonioni – “Corpo a corpo. Il viaggio”

Un racconto visivo dove arte, sport e classicità si incontrano, dal Museo Archeologico di Napoli alle sculture di Mitoraj.

Proiezione + dialogo | Presentazione masterclass: come raccontare un artista con il linguaggio documentario

Giovedì 6 novembre ore 21 – Parrot

Alice Iammartino presenta Il giovane Karl Marx di Raoul Peck

Un film che esplora identità e diritti negati attraverso una storia collettiva e personale insieme.

Proiezione + dialogo | Presentazione masterclass: distribuzione indipendente

Giovedì 20 novembre ore 21 – Parrot

Maria Mauti – “Giulia mia cara! Giorgio”

Un ritratto intimo di Giulia Lazzarini e del suo legame artistico con Giorgio Strehler, tra lettere, memorie e teatro.

Proiezione + dialogo | Presentazione masterclass: la scrittura in post-produzione di un documentario.

info e prenotazioni su info@studiorumore.it