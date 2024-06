Roma, arriva Jazz al Nono, il Fest musicale da non perdere: date e programma

Dal 24 al 30 giugno 2024 parte la prima edizione di “Jazz al Nono“. Presentato e promosso dal Municipio IX di Roma in collaborazione con Decima50 – ETS e coadiuvato da alcune realtà associative, il Fest si svolgerà all’interno de La Vaccheria, uno spazio simbolo di rigenerazione urbana attraverso la cultura e le arti, unendo attività concertistica e didattica, solidarietà filantropica, ecologia, attivismo civico e residenze artistiche.

Nell’arco di una settimana, si alterneranno infatti concerti, workshop, laboratori musicali, film e un programma di produzione artistica attraverso la realizzazione di filmati, registrazioni discografiche e live streaming.

Diverse saranno le cornici scenografiche dove poter immergersi in questa assoluta realtà partecipativa: il NoNo Jazz Club, la sala convegni della Vaccheria, dove si alterneranno concerti per tutta la settimana dalle 18.00 alle 24.00 e all”interno del quale le persone potranno sedersi in comodi tavoli, sorseggiare aperitivi e cenare ascoltando la musica degli artisti in un contesto completamente plastic free; il NoNo Big Stage, un grande palco allestito nell’area parcheggio antistante La Vaccheria che ospiterà i grandi eventi del fine settimana nelle ore serali; l’Area Stand, ubicata nel corridoio esterno all’ingresso della Vaccheria, dove saranno allestiti diversi gazebo che ospiteranno le associazioni partner dell’evento e altre realtà impegnate nell’attivismo sociale.

Jazz al Nono, il programma

Lunedì 24 Giugno, a partire dalle ore 18:00, si inaugurerà il Fest alla presenza delle cariche istituzionali del Municipio e degli organizzatori.

Da Martedì 25 a Giovedì 27 Giugno i protagonisti saranno i giovani talenti del Jazz, con la partecipazione del Conservatorio “Licinio Refice” di Frosinone e del Saint Louis College Of Music di Roma e dei loro allievi. Sarà un’opportunità imperdibile per scoprire le stelle nascenti del jazz italiano e per partecipare ad interessanti workshop e laboratori condotti dai docenti. Nella fascia serale, dalle ore 21.00, si alterneranno invece sul palco noti jazzisti della scena romana.

Da venerdì 28 a domenica 30 giugno, “Jazz al Nono” accoglierà vari artisti di livello nazionale, che si esibiranno su due palchi differenti, offrendo una varietà di stili e sonorità jazz frutto della tradizione e dell’innovazione di questo affascinante genere musicale.

La chiusura del Fest sarà all’insegna della solidarietà e della celebrazione, con la Nazionale Italiana Jazzisti di calcio che terrà una partita di beneficenza insieme ad una rappresentativa del IX Municipio/EUR Castellaccio seguita dal tradizionale Concertone, totalmente gratuito. Sarà un momento di gioia e condivisione, unendo sport e musica alla bellezza della nostra comunità.

“Jazz al Nono” è molto più di un semplice festival; è un’occasione per celebrare l’arte, la cultura e l’incontro tra persone: una vera Fest(a) del jazz!

L’ingresso agli eventi in programma è gratuito in tutte le sei giornate del Fest. La Vaccheria è situata a Roma nel quartiere EUR e dotata di parcheggio adiacente.

“Jazz al Nono” è un evento in collaborazione con: