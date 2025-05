Una jazz band dal vivo e una platea piena per la finale della terza edizione dei Roma Bar Show Awards, il premio più importante dell’industria del bere, nato per volontà degli organizzatori di Roma Bar Show con l’obiettivo di premiare i migliori bar e bartender del nostro Paese. Presentatori d’eccezione Alessandro Procoli, tra i soci fondatori del Roma Bar Show e del Jerry Thomas Project – in corso fino al 27 maggio al Palazzo dei Congressi di Roma -, e Patrick Pistolesi, il noto bartender italo-irlandese, tra i principali artefici dell’evoluzione della cultura del cocktail in Italia.

Eccellenze e innovazione sul palco

Eccellenza e innovazione le parole chiave di questa ultima edizione che ha visto centinaia di candidature e che oggi celebra, appunto, le eccellenze nel mondo della miscelazione e dell’ospitalità. A valutare le candidature una giuria qualificata, formata da una commissione composta da riconosciuti bartender e proprietari di bar provenienti da tutto il mondo che hanno votato i migliori talenti italiani, che si sono distinti per elevati standard di servizio e per l’introduzione di innovazioni sul territorio.

I premi della serata

Ad aprire la serie di vincitori è il Best Social Media Presence, By Ninja Business School, aggiudicato da Depero Club di Rieti e consegnato da Urania Frattaroli Copywriter & Communication Specialist per Ninja; mentre a Valentina Simonetta, Direttrice Marketing Stock Spa l’onore di consegnare il Best Food Program 2025 By Limoncè al Dry Milano.

La serata è entrata nel vivo e i presentatori accolgono sul palco il premio forse tra i più attesi: il Premio alla Carriera 2025 è per Giuliano Morandin di The Dorchester, a consegnarlo è Andrea Fofi, Ceo di Roma Bar Show:

«Il premio alla Carriera è la nostra Hall of Fame – spiega – gli RBS Awards rappresentano il più grande riconoscimento ai bartender e ai bar italiani è un omaggio all’ospitalità italiana, da sempre riconosciuta in tutto il mondo per gli elevati e straordinari standard nel servizio, nella qualità e nell’innovazione». Da Londra a Venezia per il Best Italian Hotel Bar 2025, By No.3 London Dry Gin, che va a The bar at Aman, dell’Aman Resort di Venezia, consegnato da Micaela Pallini Presidente e CEO di Pallini SpA che consegna anche il Best Caffè & Bar Storici 2025, By Amaro Formidabile, al Caffè Gilli di Firenze.

Il miglior nuovo cocktail, invece, per la categoria Best Italian New Cocktail Bar 2025 By Altamura Distilleries, è il Salmon Guru Milano e riceve il premio da Lorenzo Di Cola – Head of Brand Altamura Distilleries.

Ma chi è il miglior bartender? Il Best Italian Bartender 2025 By Amaro Montenegro, va a Luca Bruni, bartender di Depero Club, che riceve il premio dalle mani di Alessandro Soleschi, Direttore del Gruppo Marketing Spirits. Mentre il riconoscimento come Best Italian Cocktail Bar 2025 By Perrier è stato giudicato da Aguardiente di Marina di Ravenna, che riceve la statuetta da Chiara Della Maggiora, Brand Manager di Perrier.

Anche per questa edizione i migliori bartender e mixologist della scena nazionale e i marchi più importanti sono stati i protagonisti dei Roma Bar Show Awards, un’occasione unica per il mondo della miscelazione e dell’ospitalità, una mission condivisa dall’intera manifestazione che si pone di promuovere celebrare e sostenere l’internazionalizzazione delle nostre eccellenze.