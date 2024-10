Rupert Murdoch in causa con figli: chi guiderà inizia il processo l’impero di Fox d Sun da 30 miliardi dopo la sua morte?

Ha avuto inizio in Nevada un processo che potrebbe determinare chi prenderà il controllo dell’impero mediatico da 24 miliardi di sterline di Rupert Murdoch .

Il futuro di Fox News , una forza dominante nella televisione e nella politica conservatrice, così come del Times e del Wall Street Journal , è ora nelle mani di un funzionario del tribunale successorio di Reno, Nevada.

Murdoch, 93 anni, scrive Tom Vatling su The Independent, intende modificare il suo trust per concedere il pieno controllo al figlio maggiore, Lachlan, che attualmente supervisiona le loro aziende.

Tre dei fratelli di Lachlan, che condivideranno il controllo dopo la scomparsa del padre, si oppongono a questa mossa. I due figli più piccoli, nati dal terzo matrimonio di Rupert Murdoch, dovrebbero trarne beneficio finanziariamente, ma non hanno il controllo.

Murdoch contro i figli minori

A Reno, Murdoch sostiene che gli altri suoi figli potrebbero diluire l’attrattiva di destra di Fox News, mettendo a rischio il suo pubblico.

Rupert e i suoi quattro figli più grandi sono attesi in tribunale, con Murdoch che difende strenuamente il suo diritto di determinare il futuro dell’impero che ha costruito da un singolo giornale ad Adelaide a una potenza globale da 32 miliardi di dollari (24 miliardi di sterline).

La posta in gioco è monumentale. Al centro della battaglia c’è la direzione futura di Fox News, se continuare con la sua posizione partigiana di destra o adottare un approccio più equilibrato per mantenere la sua identità e i suoi ricavi.

Lachlan a destra, James anti Trump

I fratelli di Lachlan, in particolare il fratello James, sono meno favorevoli alla posizione di estrema destra. James ha apertamente criticato il populismo pro-Trump della rete.

Il tentativo di Murdoch di modificare il trust è stato riportato per la prima volta dal New York Times.Il commissario per le successioni ha stabilito che il procedimento è riservato, negando le richieste di rendere pubblico il processo.

La disputa risale a una decisione presa da Murdoch decenni fa di creare un trust familiare irrevocabile, che garantisse quote e controllo uguali tra i suoi quattro figli più grandi dopo la sua morte. Questo accordo è emerso dal suo accordo di divorzio con Anna Torv Murdoch Mann, che ha ricevuto 110 milioni di dollari (83 milioni di sterline) e ha accettato di evitare una battaglia estenuante.

Lachlan alla fine è uscito vincitore da anni di rivalità con James, e ora ricopre la carica di presidente esecutivo di Fox Corp. e presidente di News Corp.

Mentre le azioni di News Corp. sono aumentate sotto la sua guida, Fox Corp. ha dovuto affrontare un percorso più accidentato, afflitto da scandali legali e cause per diffamazione.