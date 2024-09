Salute del cervello, l’esercizio concentrato nel weekend offre benefici pari all’allenamento regolare

È possibile ottenere benefici per la salute del cervello facendo esercizio fisico solo uno o due giorni alla settimana? Secondo un recente studio, la risposta sembra essere sì. La ricerca rivela che anche coloro che concentrano la maggior parte della loro attività fisica durante il fine settimana possono ottenere benefici significativi per la salute cognitiva, simili a quelli di chi si allena regolarmente durante l’intera settimana.

I benefici della “moderata a intensa” attività fisica

Secondo le linee guida attuali, gli esperti di salute raccomandano almeno 150 minuti di attività fisica moderata a intensa (MVPA) ogni settimana per mantenere un cervello sano. Tuttavia, non tutti riescono a trovare il tempo per distribuire questa attività su più giorni. Il nuovo studio, pubblicato su Nature Aging, ha esaminato l’effetto della concentrazione di questi 150 minuti in uno o due giorni, un approccio spesso seguito dai cosiddetti “guerrieri del weekend.”

Lo studio

La ricerca, condotta da un gruppo di studiosi cinesi e basata sui dati della biobanca del Regno Unito, ha coinvolto 75.629 persone con un’età media di 62 anni. Gli individui sono stati divisi in tre gruppi: quelli inattivi, che non raggiungevano i 150 minuti di MVPA settimanali, quelli attivi regolarmente, che distribuivano l’esercizio durante la settimana, e i guerrieri del weekend, che concentravano più del 50% della loro attività fisica in uno o due giorni.

L’obiettivo principale dello studio era valutare l’effetto di questi diversi stili di esercizio sulla salute del cervello, in particolare riguardo al rischio di demenza, morbo di Parkinson e ictus. I risultati hanno mostrato che i guerrieri del weekend ottengono benefici simili a quelli di chi si esercita regolarmente, riducendo il rischio di disturbi neurologici e migliorando la salute cognitiva.

Perché L’esercizio fisico è così importante per il cervello?

Il professor Paul Arciero, del Dipartimento di Scienze della Salute e Fisiologiche Umane allo Skidmore College, non coinvolto nello studio, spiega che l’attività fisica moderata a intensa apporta numerosi benefici al cervello. Aumenta il flusso sanguigno, che aiuta a fornire nutrienti e ossigeno alle cellule cerebrali, promuove la crescita di nuove fibre nervose e vasi sanguigni e riduce l’accumulo di placca e infiammazioni. Questi effetti complessivi proteggono il cervello dal declino cognitivo e da altre patologie neurologiche.

Inoltre, l’esercizio fisico stimola la produzione di oppioidi naturali nel cervello, che migliorano l’umore e il benessere generale. Arciero sottolinea che nei suoi studi su individui di età simile a quella dei partecipanti allo studio, l’esercizio aerobico moderato per almeno tre giorni a settimana ha mostrato miglioramenti significativi nella cognizione e nei marcatori del sangue associati alla crescita nervosa.

L’esercizio saltuario funziona davvero?

Ryan Glatt, senior brain health coach presso il Pacific Neuroscience Institute, aggiunge che, sebbene l’attività fisica sembri migliorare l’umore e la funzione cognitiva, la consistenza e l’intensità degli effetti possono variare. Per coloro che già manifestano sintomi di demenza o morbo di Parkinson, attività come il camminare o il tai chi possono essere particolarmente utili, ma i risultati non sono garantiti per tutti.

L’approccio del “Guerriero del Weekend”

Mentre il modello di esercizio del guerriero del weekend può essere ideale per coloro che non riescono a integrare l’MVPA nella loro routine quotidiana, gli esperti concordano sull’importanza di mantenere un certo livello di attività durante la settimana. Arciero suggerisce che anche semplici attività quotidiane come camminare, fare giardinaggio o salire le scale possono aiutare a mantenere il corpo in movimento nei giorni non dedicati all’esercizio fisico più intenso.

Per ottenere il massimo beneficio dall’approccio del guerriero del weekend, Arciero consiglia di riscaldarsi adeguatamente prima dell’esercizio e di fare un defaticamento successivo. Un programma settimanale ideale potrebbe includere passeggiate quotidiane di 4-10.000 passi e attività di fitness più intense durante il fine settimana, come escursioni, ciclismo, nuoto o allenamenti di resistenza. Questo schema permette di sfruttare i benefici dell’esercizio intenso durante il weekend, mentre i giorni feriali possono essere utilizzati per il recupero.

L’Importanza del recupero

Il recupero è una componente fondamentale di qualsiasi programma di esercizio fisico. Quando l’attività fisica intensa è concentrata in uno o due giorni, i restanti giorni possono servire per consentire al corpo di riprendersi. Questo tempo di recupero permette al corpo di guarire, rafforzarsi e adattarsi agli stimoli ricevuti durante l’esercizio. Inoltre, il riposo riduce il rischio di infortuni e di sovraccarico, rendendo l’esercizio fisico più sostenibile nel lungo termine.