La pratica di abbassare sempre la tavoletta del WC prima di tirare lo sciacquone non è solo una questione di buona educazione domestica, ma trova solide basi scientifiche.

Una corretta manutenzione e pulizia del bagno passa anche attraverso piccoli gesti quotidiani, spesso sottovalutati, come quello di chiudere la tavoletta prima dello scarico.

Da uno studio condotto da esperti in microbiologia e igiene, emerge chiaramente che tirare lo sciacquone a tavoletta alzata può diffondere nell’aria una nube di goccioline invisibili cariche di batteri e virus. Queste particelle, definite aerosol fecali, possono depositarsi su superfici del bagno, come lavandini, asciugamani, spazzolini da denti e persino sul pavimento, aumentando il rischio di contaminazioni incrociate.

Perché abbassare la tavoletta del WC è fondamentale secondo la scienza

La presenza di patogeni come Escherichia coli, Salmonella e altri microrganismi potenzialmente pericolosi è stata confermata da più ricerche, tra cui una pubblicata nel Journal of Applied Microbiology. Il movimento turbolento dell’acqua durante lo scarico genera un vero e proprio “spruzzo” che si propaga nell’ambiente circostante. Abbassare la tavoletta funge quindi da barriera fisica che limita la dispersione di queste goccioline, riducendo significativamente la contaminazione.

Oltre alla semplice igiene, la diffusione di aerosol fecali può avere conseguenze sulla salute, soprattutto in ambienti condivisi come uffici, scuole o appartamenti con più persone. Le infezioni gastrointestinali, le allergie e le infiammazioni respiratorie possono essere favorite da un’esposizione prolungata a questi contaminanti.

Inoltre, la pulizia del bagno diventa più efficace se si evita che batteri e virus si depositino su superfici difficili da raggiungere. Gli esperti di manutenzione domestica suggeriscono di integrare questa buona pratica con una regolare disinfezione delle superfici, soprattutto nei luoghi più toccati come maniglie, interruttori e la stessa tavoletta del WC.

Oltre ad abbassare la tavoletta prima di tirare lo sciacquone, è importante adottare una serie di accorgimenti per mantenere un ambiente salubre:

Pulire con prodotti disinfettanti specifici almeno una volta alla settimana, concentrandosi su sedile, interno della tazza e maniglie.

Lavare frequentemente le mani dopo l'uso del bagno per ridurre la trasmissione di germi.

Utilizzare un coperchio con chiusura rallentata per evitare rumori e urti che possono danneggiare la tavoletta.

Arieggiare regolarmente il bagno per diminuire l’umidità e la proliferazione di muffe e batteri.

Questi semplici accorgimenti contribuiscono a prevenire infezioni e a mantenere un ambiente domestico più sano, soprattutto in un periodo in cui l’igiene personale e ambientale è diventata una priorità assoluta.

Abbassare la tavoletta del WC prima di tirare lo sciacquone non è solo una questione di cortesia, ma una misura di prevenzione scientificamente supportata che aiuta a limitare la diffusione di agenti patogeni nell’ambiente domestico e lavorativo.