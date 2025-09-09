Nell’ultima settimana in Italia sono stati registrati 2.052 nuovi casi di Covid-19, con un incremento del 47% rispetto ai sette giorni precedenti. È il più alto numero di contagi dall’inizio del 2025. Lo rileva il bollettino del Ministero della Salute. I decessi sono stati 8, leggermente in calo rispetto ai 10 della settimana precedente. Cresce anche il numero dei tamponi effettuati: tra il 28 agosto e il 3 settembre ne sono stati eseguiti 27.891, contro i 17.942 della rilevazione precedente. Le regioni con più contagi sono Lombardia (532), Campania (319) ed Emilia-Romagna (274).

Nonostante la risalita dei casi, la pressione sugli ospedali resta sotto controllo. Al 3 settembre i ricoverati in area medica sono 760 (1,2% dei posti letto), in lieve aumento rispetto all’1,1% del 27 agosto. In terapia intensiva i pazienti sono 27, pari allo 0,3%, valore stabile. L’Istituto Superiore di Sanità segnala che i tassi di ospedalizzazione e mortalità sono più alti nelle fasce di età avanzata. L’indice Rt è stimato a 1,41, sostanzialmente stabile. L’incidenza settimanale è in lieve crescita nella maggior parte delle regioni, con valori più elevati tra gli over 80. L’età mediana dei nuovi casi è di 62 anni. Le reinfezioni rappresentano circa il 43% dei contagi. Ad agosto si è registrata la co-circolazione di diverse sotto-varianti di JN.1, con predominanza della XFG.