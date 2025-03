Se si hanno piedi freddi ed unghie spesse è possibile che ci sia in corso una patologia da non sottovalutare.

I piedi, spesso trascurati, possono fornire importanti indizi sulla nostra salute generale. Sintomi come piedi freddi, unghie ispessite e la presenza di mycosi possono sembrare banali, ma in realtà potrebbero nascondere condizioni mediche più gravi. È fondamentale prestare attenzione a questi segnali e consultare un medico se necessario. La salute dei piedi non dovrebbe mai essere sottovalutata.

I cambiamenti nella temperatura, la consistenza delle unghie e la presenza di infezioni cutanee sono segnali che meritano attenzione. È importante adottare uno stile di vita sano, controllare regolarmente la salute dei piedi e parlarne al medico in caso di sintomi preoccupanti. La consapevolezza e un intervento tempestivo possono fare la differenza nella prevenzione di malattie gravi e nel mantenimento di una vita sana e attiva.

Le malattie nascoste dietro piedi freddi e unghie spesse

Le malattie cardiovascolari sono frequentemente definite “killer silenziosi”, poiché tendono a svilupparsi senza sintomi evidenti fino a quando non si verifica un evento critico. Secondo esperti come il dottor Amir Khan e Noel Wicks, farmacista britannico, i piedi sono spesso la prima parte del corpo a manifestare sintomi di disturbi circolatori. Questo avviene perché i vasi sanguigni che irrorano i piedi e le dita sono particolarmente piccoli e vulnerabili. Quando il colesterolo in eccesso o altre sostanze grasse iniziano a ostruire le arterie, la circolazione sanguigna diminuisce, portando a una scarsa ossigenazione dei tessuti.

Tra i segnali da non sottovalutare ci sono: piedi freddi o intorpiditi. Questi sintomi possono indicare una cattiva circolazione sanguigna. Ma anche dolori o gonfiori. Chi sta in piedi per lunghi periodi può notare dolori o gonfiori, specialmente dopo aver mantenuto la stessa posizione. Oppure possono esserci unghie fragili e ispessite: un apporto sanguigno insufficiente può influenzare la salute delle unghie, rendendole fragili e soggette a ispessimento.

Noel Wicks avverte che l’ispessimento e la fragilità delle unghie possono essere collegati a malattie cardiache. Oltre a questi sintomi, l’accumulo di grasso nei vasi sanguigni può causare altri disturbi, come dolori alle gambe durante la camminata (claudicatio intermittens), formicolii o sensazione di bruciore e ferite che guariscono lentamente o non guariscono affatto.

Il diabete e i suoi effetti sui piedi

Un altro disturbo che può manifestarsi attraverso i piedi è il diabete di tipo 2. Questa malattia, che avanza spesso silenziosamente, può iniziare a mostrare i suoi effetti proprio sui piedi. Un livello elevato di zuccheri nel sangue può danneggiare i vasi sanguigni e i nervi, portando a una perdita di sensibilità e a ferite che possono passare inosservate.

Il dottor Amir Khan sottolinea che i segnali del diabete sui piedi possono essere vaghi e facilmente trascurabili. Ecco alcuni segnali che dovrebbero destare preoccupazione: punture, bruciori o dolori inspiegabili. Questi sintomi possono indicare danni ai nervi, una condizione nota come neuropatia diabetica. La diminuzione della sensibilità può portare a ferite o lesioni che non vengono percepite immediatamente.

La pelle dei piedi può apparire secca e soggetta a crepe, aumentando il rischio di infezioni.Condizioni come il piede d’atleta o le mycosi delle unghie sono comuni nei diabetici e possono complicare ulteriormente la situazione. Le persone affette da diabete sono particolarmente vulnerabili alle infezioni e a complicazioni gravi, come le ulcere del piede diabetico, che possono portare a amputazioni in assenza di un trattamento immediato.