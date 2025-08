Con l’arrivo dell’estate è fondamentale non trascurare la propria salute. Ogni fascia d’età richiede un’attenzione specifica e controlli mirati, spesso sottovalutati o poco conosciuti.

Sesso, esposizione solare e prevenzione sanitaria sono infatti elementi strettamente connessi che richiedono un approccio personalizzato e consapevole. Ecco quali sono i controlli estivi indispensabili, ma poco discussi, da inserire nella routine di benessere.

L’importanza della prevenzione personalizzata in estate

L’estate porta con sé rischi specifici legati a esposizione prolungata al sole e cambiamenti nelle abitudini quotidiane, come una maggiore attività fisica all’aperto o viaggi frequenti. Per questo motivo, è essenziale adottare un programma di controlli sanitari calibrato in base all’età e al sesso, che tenga conto di fattori come la storia clinica personale, lo stile di vita e le condizioni ambientali.

Per esempio, la protezione solare non è solo una questione estetica, ma una misura di prevenzione fondamentale contro il melanoma e altre forme di tumore cutaneo. La diagnosi precoce attraverso un esame dermatologico specifico può salvare la vita, soprattutto per chi ha una pelle chiara o una storia familiare di problemi cutanei.

Nei giovani adulti, tra i 20 e i 40 anni, è consigliabile sottoporsi a esami legati alla salute sessuale. L’estate è infatti un periodo in cui si può incorrere maggiormente in comportamenti a rischio, rendendo fondamentale lo screening per infezioni sessualmente trasmissibili (IST), come clamidia, gonorrea, HIV e sifilide. Questi controlli, spesso trascurati, possono prevenire complicazioni a lungo termine e proteggere non solo la propria salute, ma anche quella del partner.

Per la fascia d’età compresa tra 40 e 60 anni, cresce l’importanza di monitorare la salute cardiovascolare. L’esposizione al calore intenso può stressare il cuore e il sistema circolatorio, rendendo utile un controllo della pressione arteriosa e degli esami del sangue per colesterolo e glicemia. Anche valutare la funzionalità renale e il livello di idratazione è vitale, soprattutto per chi svolge attività fisica intensa o lavora all’aria aperta.

Gli over 60 devono porre particolare attenzione alla prevenzione delle malattie croniche e degenerative, tra cui osteoporosi, diabete e patologie cardiache. Oltre ai controlli standard, è raccomandato un esame della vista per prevenire problemi come la degenerazione maculare, più frequente con l’avanzare dell’età, e uno screening per le malattie polmonari, soprattutto in presenza di una storia di fumo.

La pelle è il primo organo a risentire dell’esposizione solare, eppure molti non effettuano i controlli necessari prima e dopo l’estate. L’esame dermatologico approfondito, con l’uso di dermatoscopia, permette di identificare nei sospetti o lesioni precancerose in fase iniziale. È fondamentale rivolgersi a uno specialista in presenza di nevi che cambiano forma, colore o dimensione.

Inoltre, la prevenzione passa anche da un corretto utilizzo di creme solari ad alto fattore di protezione, indumenti protettivi e l’evitare l’esposizione nelle ore più calde. Queste misure sono particolarmente importanti per chi assume farmaci fotosensibilizzanti o ha patologie cutanee come la psoriasi.

Oltre alla protezione dal sole, l’estate è un periodo in cui cambiano le dinamiche della vita sessuale, con un possibile aumento delle occasioni di contatto intimo. Questo rende imprescindibile non sottovalutare il monitoraggio delle malattie sessualmente trasmissibili. Oggi esistono test rapidi e altamente affidabili che possono essere effettuati anche in centri specializzati durante l’estate, garantendo diagnosi e trattamenti tempestivi.

Per le donne, è inoltre consigliato un controllo ginecologico, con Pap test o HPV test, soprattutto se si è più esposte a nuovi partner o se si nota qualche anomalia a livello genitale. Per gli uomini, un controllo urologico può aiutare a prevenire infezioni o disfunzioni spesso silenti.

Il tema della salute sessuale è ancora troppo spesso tabù, ma è un aspetto fondamentale per un benessere globale, soprattutto nella stagione estiva, quando si abbassano le difese e si tende a sottovalutare i rischi.

Oltre ai controlli medici, alcuni accorgimenti quotidiani possono fare la differenza:

Mantenere un’adeguata idratazione bevendo almeno due litri di acqua al giorno, anche quando non si avverte sete.

bevendo almeno due litri di acqua al giorno, anche quando non si avverte sete. Seguire una dieta equilibrata ricca di antiossidanti, frutta e verdura per sostenere il sistema immunitario.

equilibrata ricca di antiossidanti, frutta e verdura per sostenere il sistema immunitario. Evitare l’esposizione solare nelle ore più calde, preferendo mattine e tardi pomeriggi.

solare nelle ore più calde, preferendo mattine e tardi pomeriggi. Utilizzare sempre protezione solare ad ampio spettro e rinnovarla ogni due ore o dopo il bagno.

ad ampio spettro e rinnovarla ogni due ore o dopo il bagno. Mantenere una regolare attività fisica, ma senza eccessi, soprattutto nelle giornate più calde.

Affidarsi a un medico di fiducia per stabilire il percorso di prevenzione più adatto è il primo passo per godersi l’estate in sicurezza e serenità, rispettando i limiti imposti dall’età e dalle condizioni personali. Non è mai troppo presto né troppo tardi per prendersi cura di sé, soprattutto quando si tratta di salute e benessere.