Buone notizie per la musica live a Roma in questo inizio 2025. Prende forma infatti una collaborazione tra il San Lorenzo Blues Festival, uno dei festival indipendenti in grado di attirare più pubblico in assoluto, e il Charleston Club, giovane locale ben attrezzato in via di Porta Labicana a San Lorenzo. Il format prevede una rassegna di serate con le band che hanno animato il San Lorenzo Blues Festival in questi anni: una sorta di estensione del festival, con due band a serata e a conclusione la jam session finale che è divenuta un marchio di fabbrica del festival.

Si parte sabato 11 gennaio con il primo capitolo di questa San Lorenzo Blues Revue: sul palco Claudio Serrano & the Wops, giovane band con un ep all’attivo e che ha partecipato alla nona edizione del San Lorenzo Blues Festival nel

2023, in questa occasione in duo, e i Fleurs du Mal, storica band in attività dal 1984, tra i fondatori del San Lorenzo Blues Festival. L’ingresso alla serata è gratuito, ma è necessaria la tessera Arci. Il Charleston Club è in via di Porta Labicana, 52 e l’apertura porte è prevista per le 20.30. Per info e prenotazioni: 339 80 58 995.

Il programma:

ore 21 CLAUDIO SERRANO & The WOPS

ore 22,30 FLEURS DU MAL

ore 24 Jam Session finale

Cibo & Spettacolo: Cena nel club mentre ti godi lo show! Scegli tra pasta fresca (carbonara, amatriciana, cacio e pepe), polpette, brasato, pulled pork, cous cous vegetariano e sfiziosità fuori menù come le pinse espresse. Vini selezionati & birre artigianali per completare un’esperienza unica!

FLEURS DU MAL

Band romana storica, in attività sin dal 1984, suona un mix di blues, rock, swing, funk e rythmin’&blues con un repertorio rodatissimo basato su brani originali con testi in italiano, inglese e spagnolo. Hanno realizzato 9 album dal 1989 a oggi, in vinile e in cd, tra i quali “Road Sweet Home”(2001), “Luna Blues” (2003), “Swinging Boat”(2012), il live “Bootleg”(2017), e il più recente “Gumbo”(2019), un album dedicato al Blues, registrato con la partecipazione straordinaria del famoso armonicista americano Andy J Forest. Hanno realizzato oltre 1500 concerti in Italia, Olanda, Svizzera, Germania, Belgio, Francia e anche negli USA. Sono tra i fondatori del San Lorenzo Blues Festival.

Formazione: Stefano Iguana-Voce, Chitarra, Slide / Roberto Cruciani-Basso, cori / Graziella Olivieri-Sax Tenore, cori / Clemente Verdicchio-Sax Contralto / Gabriel Greco-Batteria.

CLAUDIO SERRANO & THE WOPS

Claudio Serrano & The Wops sono una giovane nuova band romana che propone un repertorio inedito fatto di blues, folk e rock and roll, con forte impronta 60’s e 70’s in cui i testi hanno un valore predominante. Nel Dicembre 2019 esce il loro primo ep “Bellevue Hill Blues” uscito con l’etichetta Rehegoo Music inc. Nel 2023 hanno partecipato al San Lorenzo Blues Festival 9^ edizione. In questa occasione si presentano in duo.

Formazione: Claudio Serrano-Voce, Chitarra / Leonardo De Filippi-Piano, Voce.