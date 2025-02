La shakshuka è un piatto iconico della cucina mediorientale, amato per il suo gusto ricco e avvolgente. Originario del Nord Africa, oggi è diffuso in tutto il mondo, diventando una delle ricette più apprezzate per la colazione, il brunch o una cena veloce e saporita. La shakshuka semplice si prepara con pochi ingredienti di base e si cucina in un’unica padella, rendendola ideale per chi cerca un pasto gustoso e senza troppi passaggi.

Questa versione facile e veloce conserva tutto il sapore autentico del piatto originale, combinando uova morbide cotte in un sugo di pomodoro arricchito da spezie e aromi intensi. Perfetta da accompagnare con pane croccante, la shakshuka è un piatto nutriente, proteico e adatto a qualsiasi momento della giornata.

Ingredienti per 2 persone

Pomodori pelati: 400 g

Uova fresche: 4

Peperone rosso: 100 g

Cipolla: 80 g

Aglio: 5 g

Olio extravergine d’oliva: 30 g

Paprika dolce: 3 g

Cumino in polvere: 2 g

Peperoncino in polvere: 1 g (opzionale per un tocco piccante)

Sale: 5 g

Pepe nero: 2 g

Zucchero: 3 g (per bilanciare l’acidità del pomodoro)

Prezzemolo fresco: 5 g

Preparazione della shakshuka

Inizia tritando finemente la cipolla e l’aglio, poi taglia il peperone rosso a dadini piccoli. Scalda l’olio extravergine d’oliva in una padella ampia e antiaderente a fuoco medio e aggiungi la cipolla, lasciandola appassire per circa cinque minuti fino a quando diventa trasparente. Aggiungi l’aglio tritato e il peperone e fai rosolare il tutto per altri cinque minuti, mescolando di tanto in tanto per evitare che si bruci.

Versa i pomodori pelati nella padella, schiacciandoli con una forchetta per ottenere una consistenza più omogenea. Aggiungi la paprika dolce, il cumino, il peperoncino in polvere (se lo desideri), il sale, il pepe nero e un pizzico di zucchero per equilibrare il gusto. Mescola bene il tutto e lascia cuocere il sugo per circa dieci-quindici minuti a fuoco medio-basso, fino a quando si addensa leggermente.

Una volta che il sugo ha raggiunto la consistenza desiderata, crea quattro piccoli incavi con un cucchiaio e rompi un uovo in ciascuno di essi. Copri la padella con un coperchio e lascia cuocere per cinque-sette minuti, a seconda della consistenza che preferisci per le uova. Se vuoi il tuorlo più morbido, riduci il tempo di cottura.

Appena le uova sono cotte, spegni il fuoco e spolvera la shakshuka con prezzemolo fresco tritato. Servila immediatamente, accompagnata con pane tostato o pita per gustare al meglio il sugo speziato.

Consigli per una shakshuka perfetta

Per un tocco in più, puoi aggiungere del formaggio feta sbriciolato sopra le uova negli ultimi minuti di cottura. Se desideri una versione più ricca, prova ad aggiungere ceci o spinaci nel sugo. Questa ricetta si presta a numerose varianti: puoi sostituire i pomodori pelati con pomodorini freschi in estate per un sapore più dolce e naturale.

La shakshuka è un piatto semplice ma dal sapore complesso, perfetto per chi ama i sapori speziati e le ricette facili da realizzare. Con pochi ingredienti e una sola padella, puoi portare in tavola un piatto ricco di storia e tradizione, pronto a conquistare tutti con il suo gusto avvolgente e la sua irresistibile cremosità.