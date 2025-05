Grandi novità per il Roma Bar Show, l’evento internazionale che ha conquistato l’industria del beverage e della mixology. Torna protagonista con la quinta edizione, presentata insieme a Fiere di Parma, che entra ufficialmente nel capitale sociale, affermando la propria leadership nel settore fieristico in Italia e in Europa.

Il ritorno al Palazzo dei Congressi dell’EUR

Il 26 e 27 maggio 2025, il Roma Bar Show – patrocinato dall’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale – riapre le porte dello storico Palazzo dei Congressi dell’EUR. Migliaia di brand e operatori del settore trasformeranno Roma in una delle capitali mondiali del beverage e dell’ospitalità.

L’ingresso di Fiere di Parma nel mercato della Spirit Industry

Con questa operazione, Fiere di Parma si propone come protagonista nel mercato della Spirit Industry, un comparto che ha raggiunto nel 2024 un valore stimato di 1.800 miliardi di euro, con una previsione di crescita del 6% fino al 2028, superando i 2.400 miliardi.

«La nostra strategia è chiara – afferma Antonio Cellie, AD di Fiere di Parma – confermare la nostra leadership nel food e replicarla anche nel beverage, completando il più grande hub fieristico integrato internazionale con Cibus, TuttoFood e la partnership con Anuga. […]».

Parte il primo Buyers Program internazionale

Grazie alla sinergia tra Roma Bar Show, ICE – Agenzia e Fiere di Parma, nasce il primo Buyers Program internazionale. Si tratta di un programma strategico pensato per facilitare connessioni di valore tra importatori, distributori e decision-maker del settore on-trade provenienti da tutto il mondo.

Un’opportunità per supportare l’eccellenza italiana, accrescere la visibilità dei brand e consolidare la loro presenza sul mercato globale.

Il supporto di ICE – Agenzia

«Negli ultimi anni abbiamo assistito a un processo di internazionalizzazione delle fiere italiane – commenta Matteo Zoppas, Presidente di ICE –. Roma Bar Show ha avviato questo percorso, con l’ambizione di diventare tra le principali fiere globali di settore».

Il settore degli spirits vale 1,7 miliardi di euro di esportazioni, con una crescita del 4,7% rispetto al 2023. Fanno parte di un comparto alimentare cresciuto del 10% rispetto all’anno precedente.

ICE ha selezionato 50 operatori strategici da 12 paesi differenti, lavorando in sinergia con Sace, Simest, Cdp e il Ministero degli Affari Esteri per promuovere il Made in Italy a livello internazionale.

“Together We Shake”: il claim del Roma Bar Show 2025

Con il suggestivo claim “Together We Shake”, il Roma Bar Show si prepara ad accogliere un programma ricco di:

Masterclass

Seminari

Talk

Degustazioni

Eventi “fuori salone”

Finale dei Roma Bar Show Awards

Terza edizione dei Roma Bar Show Awards

La terza edizione dei Roma Bar Show Awards premia l’eccellenza dell’ospitalità italiana, con centinaia di candidature in arrivo. Le sette categorie previste per il 2025:

Best Italian Cocktail Bar

Best Italian Bartender

Best Italian New Cocktail Bar

Best Italian Hotel Bar

Best Italian Food Program

Best Social Media Presence

Best Caffè & Bar Storici (novità 2025)

Inoltre, l’atteso Premio alla Carriera, con la celebrazione di una figura storica dell’industria.

Cerimonia di premiazione: 26 maggio alle ore 17:30 presso l’Auditorium del Palazzo dei Congressi

La visione dell’Amministratore Delegato Andrea Fofi

«Il nostro obiettivo – spiega Andrea Fofi, AD del Roma Bar Show – è promuovere la reciprocità come strumento di crescita personale e di good industry, con responsabilità ambientale e sociale. Con Fiere di Parma possiamo aprirci a nuove opportunità per il Made in Italy».

Programma Educational: formazione e innovazione

Il programma Educational di Roma Bar Show è pensato per i bartender, con focus su:

Miglioramento tecnico

Sostenibilità

Ospitalità

Ricerca e sperimentazione

In programma conferenze, workshop, masterclass e laboratori innovativi, con ospiti internazionali da Asia, USA ed Europa.

Un evento in crescita: numeri e impatto

Nato nel 2019, il Roma Bar Show si rivolge al mondo dell’hospitality e ai consumatori. L’edizione precedente ha registrato:

Oltre 200 aziende espositrici

Più di 100 ospiti internazionali

Oltre 15.000 presenze

Una manifestazione che conferma Roma tra le città chiave a livello mondiale per il beverage e l’ospitalità.

Il sostegno delle istituzioni romane

Il legame tra Roma Capitale e Roma Bar Show è rafforzato dal patrocinio del Comune e dell’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda. Anche ATAC partecipa, potenziando la mobilità sostenibile con mezzi brandizzati e agevolazioni per i possessori di Metrebus Card.

«Roma Bar Show è un evento che genera economia e posti di lavoro qualificati – commenta Alessandro Onorato, Assessore –. È parte della nostra strategia per un turismo più slow e di qualità».

Campagna per il bere consapevole

In collaborazione con il Comune di Roma, il Roma Bar Show lancia una campagna di sensibilizzazione sul bere consapevole. Il manifesto promuove moderazione e rispetto, in contrasto con l’eccesso o il divieto.

Progetto sociale: il nuovo campo da basket a Garbatella

In sintonia con i valori dell’evento, Roma Bar Show e JD Sports inaugureranno il 14 giugno un nuovo campo da basket nel quartiere Garbatella, firmato dalla street-artist Camilla Falsini, per restituire uno spazio alla comunità e promuovere l’aggregazione.

Dettagli dell’evento

ROMA BAR SHOW

26 / 27 MAGGIO 2025

PALAZZO DEI CONGRESSI

PIAZZA JOHN KENNEDY, 1 – ROMA

ORARI DI APERTURA

Lunedì 26 maggio – 10:00 – 19:00

Martedì 27 maggio – 11:00 – 19:00