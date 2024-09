Torna la Biennale MArteLive: a Roma il più grande festival multidisciplinare d’Europa

Dal 18 ottobre al 3 novembre 2024, Roma sarà nuovamente il palcoscenico della Biennale MArteLive, il più grande festival multidisciplinare d’Europa, che riunisce oltre 1.200 artisti da tutto il mondo. In una straordinaria fusione di spettacoli, performance, street art, teatro, mostre, danza, moda e videoproiezioni, la Capitale si trasformerà in un vivace punto d’incontro di espressioni artistiche. Per 17 giorni, una vasta gamma di location tra cui live club, teatri, gallerie, piazze, parchi archeologici e ville apriranno le loro porte per accogliere eventi che spaziano attraverso ogni forma d’arte.

MArteLive Lo Spettacolo Totale

Cuore pulsante della Biennale è “MArteLive Lo Spettacolo Totale”, un format che rappresenta la quintessenza del festival e che si terrà il 22 e 23 ottobre. Questo evento storico, nato nel 2001, riunisce diverse discipline artistiche in un’unica location, il Qube di Roma. Il Qube, con i suoi tre piani e l’atmosfera post-industriale, è perfetto per ospitare spettacoli che si svolgono in contemporanea, creando un’esperienza multisensoriale senza precedenti. Durante Lo Spettacolo Totale, gli spettatori potranno immergersi in un flusso continuo di esibizioni, dove le arti si intrecciano e si sovrappongono in modo sinergico.

Tra gli artisti ospiti di questa edizione ci saranno nomi di rilievo come Fulu Miziki, Dutch Nazari, North of Loreto, Sibode Dj, Lamante, James Holden, Tropea, Bebo de Lo Stato Sociale, Nobraino, Colombre, Free Love e Lowtopic. Insieme a loro, oltre 300 artisti in concorso, selezionati tra più di 1.500 candidature, si esibiranno in diverse discipline che spaziano dalla musica al teatro, dalla danza alla letteratura, fino alla moda e alle arti visive. Ogni esibizione sarà un tassello di un mosaico artistico complesso e affascinante, che esplorerà nuove forme espressive.

Un festival diffuso

La Biennale MArteLive si estende in tutta Romae dintorni, includendo anche le periferie. Attraverso 12 progetti speciali, il festival raggiungerà oltre 60 location diverse, coinvolgendo teatri, locali, stazioni della metropolitana e parchi archeologici. Questi progetti off, diffusi ma strettamente legati alla programmazione principale, offriranno un’ulteriore varietà di esperienze artistiche, trasformando la città in un enorme palcoscenico a cielo aperto. In questo modo, MArteLive coinvolge l’intera comunità artistica e crea un dialogo dinamico tra centro e periferia, esaltando le peculiarità di ogni quartiere.

Lullaby, Ninne nanne per animali

Uno degli eventi più innovativi di quest’anno è “Lullaby, Ninne nanne per animali”, un progetto che porta la musica oltre i confini umani, con concerti dedicati esclusivamente agli animali. Questa iniziativa rappresenta un passo avanti nella sperimentazione artistica, facendo degli animali non solo spettatori, ma anche protagonisti delle performance.

Il cortometraggio “7 minuti”

Un altro elemento di novità è la collaborazione con il Pigneto Film Festival, che porterà la proiezione dell’anteprima romana di “7 minuti” di Alessia Bottone, insieme ai cortometraggi vincitori e finalisti del festival. Il Casale dei Cedrati, situato nel cuore di Villa Pamphili, sarà il suggestivo scenario di queste proiezioni, che coniugano cinema e arte in un contesto unico.

La Biennale MArteLive non si limita a essere un festival di arti visive e performative, ma rappresenta un vero e proprio movimento culturale, in grado di creare connessioni tra diverse forme di espressione artistica e pubblici. Questa edizione, come le precedenti, vuole superare i confini tradizionali del mondo dell’arte, portando l’arte fuori dagli spazi convenzionali e facendo incontrare artisti e spettatori in luoghi inaspettati e innovativi.

Le anteprime

Oltre agli eventi principali, la Biennale MArteLive ospiterà anche anteprime speciali. Tra queste, il concerto di The Heliocentrics, Wow e Muito Kaballa, che si terrà il 27 settembre all’Angelo Mai. Inoltre, l’8 e il 9 ottobre, lo stesso spazio accoglierà lo spettacolo teatrale “Lourdes” della compagnia Bluemotion. Queste anteprime offrono uno spaccato delle molteplici anime del festival, anticipando il ricco programma di eventi che seguirà.

Omaggio alla Street Art

Anche la street art sarà protagonista della Biennale, con artisti di fama come Alice Pasquini, Nais e Gio Pistone, che realizzeranno opere in diversi angoli della città, ispirandosi a donne rilevanti dal punto di vista sociale e culturale, trasformando le strade di Roma in vere e proprie gallerie d’arte a cielo aperto. Per il teatro, nomi del calibro di Daniele Timpano, Niccolò Fettarappa, Nadia Kibout, Eleonora Danco e molti altri arricchiranno il programma con spettacoli che esplorano temi contemporanei e universali.

La Biennale MArteLive, ideata e curata da Peppe Casa, è un progetto ambizioso che coinvolge una vasta rete di partner e collaboratori. Grazie al sostegno di enti locali, associazioni e aziende, il festival riesce a crescere e a rinnovarsi a ogni edizione, mantenendo vivo il dialogo tra arte, territorio e comunità. L’obiettivo di MArteLive è quello di offrire al pubblico un’esperienza artistica totale, in cui ogni forma d’arte trova il suo spazio e il suo pubblico, contribuendo alla creazione di un patrimonio culturale condiviso.