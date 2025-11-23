L’atmosfera natalizia trova nei borghi italiani il suo palcoscenico più affascinante. Luci, mercatini, profumi di festa e tradizioni antiche rendono dicembre il momento perfetto per esplorare piccoli centri ricchi di storia e charme. Nel cuore del Centro Italia — tra Umbria, Toscana e Marche — ci sono tre borghi che meritano una visita speciale durante le festività: Gubbio, Montepulciano e Candelara.

Ognuno di loro offre un modo diverso di vivere il Natale: chi punta su scenografie spettacolari, chi su mercatini incastonati tra mura medievali, chi su riti luminosi unici in Europa.

Gubbio (Umbria), il Natale con l’albero più grande del mondo

Gubbio è uno di quei luoghi dove il Natale non è solo un periodo dell’anno, ma un’esperienza totale. La città medievale, arroccata ai piedi del Monte Ingino, ospita infatti l’albero di Natale più grande del mondo, un’immensa installazione luminosa lunga oltre 650 metri che ogni anno attira migliaia di visitatori.

Le luci che disegnano l’albero diventano lo sfondo perfetto per vivere l’atmosfera degli Eugubini Christmas Markets, i mercatini natalizi che animano piazza 40 Martiri con casette di legno, prodotti artigianali, specialità umbre e decorazioni fatte a mano.

Le vie del centro storico, con i vicoli in pietra e le case medievali, vengono addobbate con installazioni luminose che rendono la passeggiata serale semplicemente magica. Per i più piccoli non manca la “Città del Natale”, con attrazioni, giochi di luci e laboratori.

A colpire è soprattutto l’armonia tra tradizione e spettacolo: Gubbio riesce a unire il fascino austero della città medievale con un’ambientazione natalizia unica in Italia.

Montepulciano (Toscana): la Fortezza si trasforma in un villaggio di Natale

In Toscana, tra colline e vigneti, Montepulciano diventa ogni dicembre uno dei borghi più suggestivi da visitare a tema natalizio. La sua Fortezza Medievale ospita infatti uno dei mercatini più scenografici del Centro Italia, trasformandosi in un vero Villaggio di Natale con casette in legno, giostre, luci e profumi tipici della stagione.

Il cuore del mercatino si trova tra Piazza Grande e le vie che salgono verso la cima del borgo, dove tra un palazzo rinascimentale e l’altro si susseguono espositori di artigianato artistico, prodotti locali — salumi, formaggi, vini — e oggetti perfetti per i regali di Natale.

La location è una delle più fotogeniche d’Italia: la vista sulle colline toscane, spesso avvolte dalla nebbia di dicembre, crea uno scenario che sembra uscito da una cartolina nordica.

Per le famiglie è imperdibile il Castello di Babbo Natale, allestito proprio all’interno della Fortezza, dove i bambini possono incontrare Santa Claus e partecipare ad attività e spettacoli.

Montepulciano è un borgo elegante, ideale per un weekend natalizio che unisce atmosfera, cultura e buon cibo.

Candelara (Marche): il borgo delle candele

Candelara è uno dei borghi natalizi più caratteristici d’Italia, grazie a un evento unico nel suo genere: la Festa delle Candele. Durante i fine settimana dell’Avvento, l’illuminazione elettrica viene completamente spenta e il paese si rischiara soltanto con migliaia di candele accese.

È un momento di grande impatto visivo ed emotivo: vie, piazze, finestre e balconi si illuminano di fiammelle tremolanti che trasformano Candelara in un presepe vivente.

Accanto a questo spettacolo di luci manuali, il borgo ospita un mercatino natalizio ricco di artigianato, decorazioni, prodotti tipici marchigiani, presepi e idee regalo. L’atmosfera è intima, calda, autentica: perfetta per chi cerca un Natale diverso, lontano dalla dimensione più commerciale delle grandi città.

Molto apprezzati anche i laboratori per bambini e le esibizioni musicali che riempiono le vie del borgo durante i giorni di festa.

Candelara è la meta ideale per chi vuole vivere un’esperienza lenta, romantica e profondamente simbolica.