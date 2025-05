Il tumore al seno rappresenta una delle principali cause di mortalità femminile a livello mondiale. Sebbene fattori come l’età e la genetica siano inalterabili, lo stile di vita e l’alimentazione giocano un ruolo cruciale nella prevenzione. Recenti ricerche hanno evidenziato come la dieta mediterranea possa contribuire significativamente alla riduzione del rischio di sviluppare questa patologia.​

La dieta mediterranea

La dieta mediterranea si basa su un consumo abbondante di frutta, verdura, legumi, cereali integrali, pesce e olio d’oliva, con un apporto moderato di latticini e un consumo limitato di carne rossa e dolci. Questo regime alimentare è ricco di nutrienti essenziali, antiossidanti e grassi salutari, che insieme contribuiscono a migliorare la salute generale.

Lo studio ​

Una meta-analisi pubblicata su Health Science Reports ha analizzato 31 studi osservazionali, coinvolgendo donne di età compresa tra 20 e 104 anni. I risultati indicano che l’adesione alla dieta mediterranea è associata a una riduzione del 13% del rischio di cancro al seno, con effetti più pronunciati nelle donne in postmenopausa e in alcune regioni asiatiche.

La ricerca ha evidenziato che le donne in postmenopausa traggono maggiori benefici dall’adesione alla dieta mediterranea. In particolare, gli studi caso-controllo hanno mostrato una riduzione del rischio del 18%, mentre gli studi di coorte hanno riportato una diminuzione del 9% .​

​ Meccanismi protettivi della dieta mediterranea

I componenti della dieta mediterranea, ricchi di antiossidanti e sostanze anti-infiammatorie, possono contribuire alla prevenzione del cancro al seno attraverso diversi meccanismi:​

Riduzione dello stress ossidativo

Modulazione dei livelli ormonali

Miglioramento della sensibilità insulinica

Regolazione del microbiota intestinale​

Inoltre, l’olio extravergine di oliva, elemento chiave della dieta, contiene polifenoli che possono avere effetti antitumorali​

Implicazioni per le donne in postmenopausa

Le donne in postmenopausa sembrano trarre i maggiori benefici dall’adozione della dieta mediterranea. Durante questa fase della vita, i cambiamenti ormonali possono aumentare il rischio di sviluppare il cancro al seno. Seguire una dieta ricca di alimenti vegetali e grassi salutari può aiutare a mitigare questi rischi.​

Consigli per integrare la dieta mediterranea nella vita quotidiana