Un nuovo esame del sangue, denominato miONCO-Dx, è in grado di identificare precocemente 12 tipi di tumore, anche prima della comparsa dei sintomi. Sviluppato nel Regno Unito dalla startup biotecnologica Xgenera in collaborazione con l’Università di Southampton, il test utilizza l’analisi dei microRNA (miRNA) nel sangue, combinata con l’intelligenza artificiale, per rilevare la presenza e la localizzazione del cancro.​

I microRNA sono piccole molecole di RNA che regolano l’espressione genica e possono indicare la presenza di cellule tumorali. Il test miONCO-Dx analizza questi biomarcatori nel sangue e, grazie all’uso dell’intelligenza artificiale, interpreta i risultati per determinare se è presente un tumore e in quale parte del corpo si trova.

Lo studio​

In studi condotti su 20.000 pazienti, il test ha dimostrato un’accuratezza del 99% nel rilevare il cancro e nel determinarne la localizzazione. Attualmente, è in corso una sperimentazione clinica su 8.000 pazienti nel Regno Unito, finanziata con 2,4 milioni di sterline dal governo britannico, per validare ulteriormente l’efficacia del test.

Il miONCO-Dx può rilevare tumori comuni come quelli ai polmoni, stomaco, prostata, esofago, fegato, vescica, ovaie, intestino, pancreas, seno, oltre al sarcoma delle ossa e dei tessuti molli e al glioblastoma, un tipo di tumore cerebrale. Per l’analisi sono sufficienti 10-15 gocce di sangue, rendendo il test minimamente invasivo rispetto alle procedure diagnostiche tradizionali.​

Se validato, il test potrebbe essere integrato nei programmi di screening del Servizio Sanitario Nazionale britannico, offrendo una diagnosi più tempestiva e migliorando le possibilità di trattamento e sopravvivenza dei pazienti. Secondo gli esperti, la diagnosi precoce è fondamentale per aumentare le probabilità di successo delle terapie oncologiche.​

Il miONCO-Dx rappresenta un passo avanti significativo nella diagnosi precoce del cancro, combinando biotecnologia e intelligenza artificiale per offrire un metodo rapido, preciso e meno invasivo per la rilevazione dei tumori. La speranza è che, una volta completate le sperimentazioni cliniche, il test possa essere adottato su larga scala, contribuendo a salvare vite umane attraverso diagnosi più precoci e trattamenti più efficaci.

Perché la diagnosi precoce è così importante

La diagnosi di un tumore in fase iniziale aumenta notevolmente le possibilità di cura e di sopravvivenza. Spesso, infatti, molti tipi di cancro non mostrano sintomi fino a quando la malattia non è in fase avanzata, rendendo più complicato e meno efficace l’intervento terapeutico.

Avere uno strumento semplice come un prelievo di sangue, capace di intercettare il cancro prima che compaiano i sintomi, potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui si affronta la malattia, puntando sulla prevenzione anziché sulla cura tardiva.