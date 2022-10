Uomini con pene extra-large rivelano di essere stati rifiutati per un lavoro, di essere stati abusati da estranei e di avere difficoltà a uscire perché “feticizzati” dalle donne.

Lo rivela uno sconvolgente documentario di Channel 4, My Massive C***, che racconta degli abusi subiti e delle difficoltà vissute da uomini con pene extra-large, ha lasciato i telespettatori scioccati.

Uomini con pene extra-large hanno rivelato di essere stati rifiutati per un lavoro, di essere stati maltrattati da estranei e di avere difficoltà a uscire con qualcuno perché “feticizzati” dalle donne in un documentario sconvolgente andato in onda su Channel 4.

Uno degli intervistati, di nome Scott, ha dichiarato che il suo pene è di circa 24 pollici quando è eretto e ha spiegato come i suoi amici lo considerino alla stregua di un oggetto. Un altro, Joe, 22 anni, ha detto che cerca disperatamente di nascondere il suo grande rigonfiamento. Matt, 39 anni, che non riesce a mantenere una relazione a causa del suo pene di 15 centimetri e mezzo.

Scott ha affermato, inoltre, che “Le persone sono curiose per il tuo pene e non per quello che sei”.

“Non è una cosa che normalmente tiro fuori al primo appuntamento ma ora sono in un momento della mia vita in cui voglio che le cose vadano per il verso giusto e che siano rese pubbliche”. Sogna di trovare una ragazza che si interessi a lui per la sua personalità e non per il suo pene.

Joe ha dichiarato che il suo pene è di 24 centimetri quando è eretto. Subisce abusi quotidiani a causa di questo. Racconta: “Di solito indosso biancheria intima con un sacchetto sul davanti. Spendo 200 sterline al mese per degli slip speciali perché è quasi un dodicesimo della mia altezza. È più spesso del mio avambraccio”.

Ha ricordato come sia stato intervistato per un lavoro ma non abbia ottenuto il posto a causa di un “comportamento inappropriato” e di un “abbigliamento sbagliato”.

Matt ha raccontato che i suoi precedenti tentativi di trovare un partner online lo hanno fatto sentire un feticcio.

Le sue dimensioni estreme lo hanno portato a considerare la possibilità di affrontare un intervento di riduzione del pene per una migliore qualità della vita ma alla fine ha rinunciato a causa dei “molti rischi” connessi ad una operazione simile.

Molti telespettatori hanno contestato le scelte di Channel 4 ed hanno dichiarato di essere stati scioccati dal documentario My Massive C***.