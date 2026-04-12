Anche se l’estate può sembrare lontana, i primi mesi dell’anno rappresentano il momento ideale per pianificare ponti e vacanze. Marzo, in particolare, è una finestra strategica: la domanda non ha ancora raggiunto i picchi primaverili, c’è maggiore disponibilità e i prezzi restano più competitivi prima dei rincari dell’alta stagione. Per questo la piattaforma Omio suggerisce di muoversi in anticipo, indicando cinque strategie per prenotare in modo intelligente.

Il primo consiglio è giocare d’anticipo: per treni ad alta velocità e voli estivi, prenotare con largo margine permette di accedere a tariffe migliori e più opzioni. In media, le finestre più convenienti si collocano tra i 70 e i 90 giorni prima della partenza.

Fondamentale è poi la flessibilità. Variare date e orari consente di confrontare più soluzioni e trovare offerte più vantaggiose, sfruttando anche strumenti di ricerca che mostrano alternative simili.

Un altro alleato è il monitoraggio dei prezzi: attivare notifiche consente di seguire l’andamento delle tariffe e cogliere il momento giusto per prenotare.

Chi può, dovrebbe valutare anche i mesi di “shoulder season” come maggio, giugno o settembre, quando clima e costi risultano più equilibrati rispetto all’alta stagione.

Infine, confrontare diversi mezzi di trasporto – treno, autobus e aereo – permette di individuare la soluzione migliore per tempi e budget, ottimizzando l’esperienza di viaggio.