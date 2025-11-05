Dove trascorrere il Capodanno? 7 mete da sogno per una festa indimenticabile: meglio prenotare in questi giorni per risparmiare.

Con l’avvicinarsi del Capodanno 2026, cresce l’interesse per le destinazioni più affascinanti dove accogliere il nuovo anno.

Che si tratti di grandi metropoli o di luoghi immersi nella natura, la scelta è ampia e variegata, offrendo esperienze che spaziano da tradizioni millenarie a festeggiamenti moderni e scintillanti. Tra le mete più ambite, spiccano alcune città simbolo di atmosfere uniche, eventi imperdibili e spettacoli indimenticabili.

Le grandi capitali internazionali per festeggiare Capodanno

La celebre New York si conferma una delle mete più richieste per il Capodanno 2026, con il suo iconico evento di Times Square. La discesa della palla luminosa da One Times Square resta un appuntamento imperdibile, capace di attirare milioni di persone da tutto il mondo. Oltre al celebre countdown, la città offre una varietà di eventi, dai fuochi d’artificio a Central Park, alle feste in località come il Luna Park di Coney Island, adatto anche alle famiglie. Per chi cerca qualcosa di diverso, la corsa notturna NYRR Midnight Run aggiunge un tocco sportivo all’atmosfera festiva.

A migliaia di chilometri di distanza, Tokyo accoglie il nuovo anno con un mix di tradizioni spirituali e modernità. Il rito buddista del Joya no kane, con i suoi 108 rintocchi di campana, simboleggia la purificazione dai peccati e rappresenta un momento di profonda riflessione. Non meno suggestiva è la sfilata delle volpi, una tradizione locale presso il santuario Oji Inari, che illumina la notte con lanterne e maschere. Infine, la Tokyo Tower si trasforma in un faro colorato, celebrando l’arrivo del 2026 con giochi di luce spettacolari.

In Europa, Edimburgo si distingue per l’evento conosciuto come Hogmanay, una delle più grandi feste di Capodanno al mondo. Cinque giorni di celebrazioni scanditi da concerti, balli tradizionali e spettacoli pirotecnici. Tra le usanze più affascinanti vi è la Torchlight Procession, una fiaccolata che attraversa la città sulle note di cornamuse, e il suggestivo Valzer delle Candele, che accende di magia la notte di San Silvestro.

L’Islanda, con la sua capitale Reykjavik, offre un Capodanno all’insegna della natura spettacolare. Qui la vera attrazione è l’aurora boreale, che con i suoi colori cangianti sostituisce i tradizionali fuochi d’artificio. La città si anima con mercatini natalizi, villaggi tematici e falò accesi in diversi quartieri, mentre discoteche e pub propongono feste a tema che durano tutta la notte.

Per chi desidera un clima più mite, Rio de Janeiro rappresenta una scelta perfetta. La spiaggia di Copacabana diventa il palcoscenico di un enorme beach party, accompagnato da spettacolari fuochi d’artificio che illuminano il litorale. Tra le tradizioni locali, spicca il rito dedicato a Yemanjá, dea del mare: i partecipanti vestiti di bianco gettano fiori in acqua come omaggio e augurio di prosperità per il nuovo anno.

Negli Stati Uniti, oltre a New York, merita una visita New Orleans, la città della musica per eccellenza. Il Capodanno 2026 si celebra con concerti dal vivo in luoghi simbolo come Jackson Square e Bourbon Street, accompagnati da fuochi d’artificio riflessi sulle acque del Mississippi. Per un’esperienza sportiva originale, si può assistere all’All State Sugar Bowl, una partita di football americano universitaria che si svolge tradizionalmente in questo periodo.

Non può mancare nella lista delle destinazioni da sogno per il Capodanno 2026 Parigi, meta ideale per chi desidera celebrare in modo romantico o festoso. La celebre Champs-Élysées si anima con brindisi di Champagne e una vista spettacolare sulla Tour Eiffel illuminata. La città offre un ventaglio di eventi, dalle feste nei locali più esclusivi fino alle crociere con cenone sulla Senna, perfette per chi vuole vivere un Capodanno indimenticabile in compagnia.

Queste sette mete rappresentano solo una selezione delle tante possibilità per salutare il 2025 e accogliere il 2026 con entusiasmo e originalità. Ogni destinazione, con le sue peculiarità, promette esperienze irripetibili, capaci di trasformare l’ultimo dell’anno in un ricordo indelebile.