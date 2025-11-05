Questa città italiana, tra mare, cultura, storia e cibo, è la meta perfetta per un weekend di novembre: vedere per credere.

Nel cuore dell’autunno, la città di Taranto si rivela come una delle mete italiane più suggestive da visitare a novembre. Definita la città dei due mari, Taranto si distingue per il suo affaccio unico tra il Mar Grande e il Mar Piccolo, offrendo un connubio perfetto tra mare, cultura e storia millenaria.

Con un clima ancora mite e un’atmosfera meno affollata rispetto all’estate, il capoluogo pugliese si presenta come una destinazione ideale per chi desidera un’esperienza autentica e rilassata.

Taranto tra storia, arte e paesaggi marini

Il fascino di Taranto si costruisce su un ricco patrimonio storico e architettonico, che spazia dal periodo della Magna Grecia fino all’epoca moderna. Il Castello Aragonese, eretto alla fine del Quattrocento, domina il paesaggio cittadino e rappresenta un simbolo di difesa e potenza marittima. Un altro emblema ingegneristico è il celebre Ponte Girevole, risalente all’Ottocento, che coniuga funzionalità e suggestione visiva, soprattutto al tramonto, quando si apre regalando riflessi magici sull’acqua.

Nel cuore della Città Vecchia, i visitatori possono immergersi in vicoli che raccontano storie antiche, tra botteghe artigiane e balconi fioriti. Qui, la sontuosa Cattedrale di San Cataldo si erge come un gioiello del barocco pugliese, mentre i resti del tempio dorico di Poseidone sono testimoni di una delle civiltà più influenti del Mediterraneo antico. Il Museo Archeologico Nazionale di Taranto (MArTA) custodisce preziosi reperti, tra cui gli straordinari Ori di Taranto, simboli di eleganza e potere nell’antichità, che attirano appassionati da tutta Europa.

Taranto si presta a molteplici itinerari, che si adattano perfettamente sia a coppie in cerca di momenti intimi, sia a gruppi di amici desiderosi di scoprire un’autentica atmosfera pugliese. Una passeggiata tra i suggestivi vicoli di Taranto Vecchia regala momenti di poesia, con i profumi della cucina locale che si mescolano al respiro del mare. Il Belvedere di Piazza Fontana è uno dei punti panoramici più affascinanti, dove il cielo si colora di sfumature rosa e oro durante il tramonto.

Per chi ama l’artigianato, la città offre botteghe storiche come la Cappelleria Pisapia, attiva da oltre un secolo e specializzata nella produzione di cappelli, o la rinomata Pasticceria Napoletana dei Fratelli Ferrero, celebre per i suoi dolci tradizionali. Il fascino del Castello Aragonese può essere vissuto in modo romantico osservando l’apertura del ponte girevole al crepuscolo, oppure in compagnia con una visita guidata gratuita seguita da un aperitivo con vista sul mare, accompagnato da un calice di rosato pugliese.

Il periodo autunnale è perfetto per scoprire la città in un ritmo più lento e riflessivo, dedicandosi alla cultura e allo shopping di qualità. Il MArTA è un must per chi ama l’archeologia e la storia antica, mentre per una pausa culinaria si consiglia il caffè interno al museo o il ristorante Al Canale, specializzato in piatti di mare. Per gli appassionati di shopping, via d’Aquino offre una selezione di boutique, concept store e negozi di design made in Puglia, con punti di interesse come Manu Bracelets & More, laboratorio artigianale di gioielli.

La cucina tarantina si esprime al meglio nei ristoranti locali: una cena al ristorante La Paranza è un’esperienza da non perdere, con piatti a base di pesce freschissimo e sapori che evocano l’autunno, come le patate e cozze accompagnate da un calice di Primitivo di Manduria. Per chi desidera un’esperienza più interattiva, è possibile partecipare a corsi di cucina nelle masserie locali, imparando a preparare le tipiche orecchiette e degustando l’olio nuovo.

Il mare, protagonista anche in autunno, invita a lunghe passeggiate sulle spiagge di San Vito o tra le dune di Lama, dove la sabbia ancora calda e l’acqua calma creano un’atmosfera romantica e rilassante. Per chi preferisce una gita naturalistica, la Baia di Saturo e la Riserva di Torre Guaceto sono perfette per momenti di relax e fotografia immersi nella natura.