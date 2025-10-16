Nel cuore dell’entroterra genovese, si erge una fortezza medievale che incanta per la sua posizione unica.

Simbolo del Parco Naturale Regionale dell’Antola, questo maniero offre una straordinaria testimonianza di architettura militare sapientemente integrata nel paesaggio naturale circostante.

Il Castello della Pietra si distingue per essere incastonato tra due massicci speroni di conglomerato roccioso, i cosiddetti torrioni di puddinga, che ne costituiscono le difese naturali. La sua costruzione risale probabilmente al XII secolo, quando la nobile famiglia Della Pietra decise di erigere questa roccaforte con lo scopo di presidiare l’unica via che collegava Genova alla Pianura Padana. Sospeso tra cielo e terra, il castello è un raro esempio di architettura militare che ha saputo adattarsi con maestria alla natura circostante, tanto da essere considerato un “nido d’aquila” che domina la gola scavata dal torrente Vobbia.

A differenza di molti altri castelli, che sorgono a difesa di insediamenti abitati, il Castello della Pietra si trova in una posizione isolata, lontano dai centri abitati e dalle principali vie di comunicazione, rafforzando il suo aspetto di sentinella solitaria e quasi mistica.

Leggende e misteri tra storia e folklore

Intorno al castello si intrecciano numerose leggende popolari che ne arricchiscono il fascino. Una delle più note riguarda il vicino ponte di Zan, conosciuto anche come “ponte del diavolo”. Secondo la tradizione, il diavolo avrebbe costruito il ponte in una sola notte, ma in cambio voleva l’anima del primo essere vivente che lo avesse attraversato. Fu un contadino di nome Zan a ingannare il demone, facendovi passare il suo cane, salvando così la propria vita e diventando un eroe locale.

Un’altra leggenda narra che nelle notti di luna piena, nel pianoro di fronte al castello, si possano vedere danzare le streghe, evocando atmosfere da racconto gotico che affascinano turisti e appassionati di misteri.

Dopo secoli di abbandono dovuti alla fine dell’epoca feudale sancita dal trattato di Campoformio del 1797, il Castello della Pietra ha vissuto una fase di importante recupero a partire dagli anni Ottanta. Nel 1993 è stato aperto al pubblico, consentendo di esplorare gli ambienti interni come cisterne, segrete, camini, scale e posti di guardia, nonché l’ampia sala centrale, che in rare occasioni ospita spettacoli teatrali, mostre e concerti.

Nel 2025, il castello è visitabile tutte le domeniche e nei giorni festivi fino al 26 ottobre, con visite guidate prenotabili in fasce orarie contingentate per garantire la migliore esperienza ai visitatori. L’ingresso intero costa 5 €, con tariffe ridotte per bambini, over 65 e altre categorie. L’Ente Parco dell’Antola continua a promuovere manifestazioni culturali e iniziative volte a valorizzare questo straordinario patrimonio storico-naturalistico.

Il Castello della Pietra si trova nel comune di Vobbia, facilmente raggiungibile in auto sia da nord che da sud. Chi proviene da nord può uscire dall’autostrada A7 Genova-Milano a Isola del Cantone e proseguire sulla SP8 direzione Vobbia. Chi arriva da sud deve uscire a Busalla e seguire la SP9 verso Crocefieschi e quindi Vobbia.

Il castello è visibile già da lontano, incastonato nel verde dei boschi che caratterizzano la vallata. L’ultimo tratto si affronta a piedi, tramite un sentiero che parte dalla SP8 o seguendo il suggestivo Sentiero dei Castellani da Vobbia, un percorso che regala panorami mozzafiato e un’immersione totale nella natura. Si consiglia di indossare scarpe adeguate per il trekking.

Il Castello oggi: un gioiello del Parco Naturale Regionale dell’Antola

Oggi il Castello della Pietra è uno dei luoghi più amati dagli escursionisti e dagli appassionati di storia e natura. Gestito dall’Ente Parco Antola, il castello è inserito in un contesto ambientale di straordinaria bellezza, dove storia, natura e leggenda si fondono per offrire un’esperienza unica ai visitatori.

Le visite guidate, organizzate con attenzione e professionalità, permettono di scoprire non solo l’architettura e le funzioni militari del castello, ma anche le leggende che ne hanno segnato la fama nei secoli, trasformandolo in un simbolo indelebile dell’identità della Val Vobbia e dell’intera regione ligure.