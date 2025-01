A Roma Fiumicino l’esperienza in aeroporto diventa ancora più confortevole: tutto merito del nuovo servizio Shop&Fly.

L’aeroporto di Roma Fiumicino (ADR), intitolato a Leonardo da Vinci, non è solo il principale scalo italiano per traffico passeggeri (42 milioni nel periodo gennaio-ottobre 2024), ma anche un centro all’avanguardia per servizi e innovazione. Con numerosi riconoscimenti internazionali per la qualità e l’efficienza, l’ADR di Fiumicino si distingue anche per l’attenzione dedicata all’esperienza dei viaggiatori (miglior hub europeo per la qualità dei servizi offerti). Tra i servizi più recenti che hanno catturato l’attenzione dei passeggeri, spicca l’innovativa piattaforma Shop&Fly, un sistema di shopping digitale pensato per rendere più piacevole e personalizzata l’attesa del volo.

Cos’è Shop&Fly e come funziona

Shop&Fly è il servizio di shopping online che consente ai viaggiatori di effettuare acquisti comodamente prima di arrivare in aeroporto. La procedura è semplice e intuitiva: basta accedere al sito ufficiale dello shop online di Aeroporti di Roma (ADR), inserire le informazioni relative al proprio volo e visualizzare la gamma di prodotti disponibili con prezzi esclusivi per i passeggeri. Tra le opzioni si trovano articoli di lusso, gadget tecnologici, prodotti di bellezza e molto altro, tutto accuratamente selezionato per soddisfare i gusti e le necessità dei viaggiatori.

Una delle caratteristiche più apprezzate del servizio è la flessibilità: non è richiesto alcun pagamento anticipato e non c’è obbligo di acquisto. Una volta effettuata la selezione, il passeggero può recarsi alla cassa dedicata in aeroporto, mostrare la propria carta d’imbarco e decidere se concludere l’acquisto ritirando i prodotti scelti.

Si deve tenere conto che ci sono regole diverse a seconda della destinazione (italiana, Schengen, extra-Schengen); per esempio, nel caso di destinazione Schengen non si possono prenotare più di 10 litri di alcolici, più di 90 litri di vini e bollicine, più di 110 litri di birra ecc.

I vantaggi di Shop&Fly

Shop&Fly rappresenta una soluzione pratica per ottimizzare i tempi in aeroporto e garantire una shopping experience particolarmente comoda. Grazie a questa piattaforma, i passeggeri possono evitare lunghe file e dedicarsi agli acquisti in totale relax, sapendo di avere i prodotti già pronti al momento dell’arrivo.

Il servizio, peraltro, si rivela particolarmente utile per chi è alla ricerca di idee regalo last-minute o desidera approfittare delle offerte esclusive disponibili solo online; si può consultare il catalogo e scegliere con tutta calma.

Un ulteriore punto di forza è la possibilità di personalizzare l’esperienza di shopping in base alle informazioni di volo. Inserendo i dettagli del proprio itinerario, infatti, è possibile accedere a prodotti e promozioni specifiche per la destinazione o il tipo di viaggio, rendendo ogni acquisto ancora più mirato.

Fiumicino: un aeroporto sempre più digitale

Con l’introduzione di Shop&Fly, l’aeroporto di Fiumicino conferma il suo ruolo di leader nell’innovazione tecnologica e nei servizi ai passeggeri (unico scalo in Italia con rating Skytrax di 5 stelle).

Questo progetto si inserisce in un piano più ampio di digitalizzazione, che comprende applicazioni mobile, sistemi di check-in automatizzati e assistenza digitale in tempo reale. L’obiettivo è rendere l’esperienza aeroportuale sempre più efficiente e piacevole, rispondendo alle esigenze di una clientela internazionale sempre più esigente e sempre più connessa.

Grazie a soluzioni come Shop&Fly, l’ADR di Fiumicino non è solo un luogo di transito, ma un vero e proprio hub dove tecnologia e comfort si incontrano per trasformare ogni viaggio in un’esperienza unica.