Faresti mai tutta questa strada solo per una…panchina? Guarda il panorama meraviglioso e cambierai idea!

Nel cuore della costa nord della provincia di A Coruña, in Galizia, si trova un percorso escursionistico che incanta visitatori da tutto il mondo. Il sentiero che conduce agli Acantilados de Loiba è diventato celebre non solo per la sua bellezza naturale, ma soprattutto per ospitare quella che viene definita la panchina più bella del mondo, sospesa a oltre 100 metri di altezza sul mare, con una vista mozzafiato sul Mar Cantabrico.

La regione della Galizia è rinomata per i suoi paesaggi incontaminati e per le numerose opportunità di trekking che offre, e il percorso lungo gli Acantilados de Loiba rappresenta uno dei percorsi più suggestivi e accessibili. Partendo dalla spiaggia di Esteiro nel comune di Mañón, il sentiero si snoda per poco più di sei chilometri fino a raggiungere la spiaggia di Carro nella stessa parrocchia di Loiba.

Il percorso è caratterizzato da un dislivello moderato, con sentieri che si inerpicano dolcemente lungo scogliere che superano i 100 metri di altezza. Lungo il cammino, diversi punti di sosta attrezzati con aree picnic e vari belvedere panoramici, come quello di Cadaval, permettono ai visitatori di ammirare il paesaggio circostante con calma e sicurezza.

La panchina sospesa: un’esperienza indimenticabile

La vera attrazione di questa escursione è senza dubbio la panchina di legno sospesa, posizionata in uno dei punti più suggestivi degli Acantilados de Loiba. Questa struttura singolare offre una visuale privilegiata che spazia sull’immensità del mare e sulle scogliere sottostanti, regalando un’esperienza immersiva nella natura selvaggia della Galizia. Sedersi su questa panchina significa godere di un panorama che sembra estendersi all’infinito, un’immersione totale in un paesaggio marino di rara bellezza.

Questa installazione è divenuta rapidamente meta ambita non solo per gli amanti del trekking ma anche per fotografi e appassionati di natura, desiderosi di immortalare l’incredibile contrasto tra il legno rustico della panchina e l’azzurro del mare sottostante. Il percorso e la panchina si confermano come uno degli angoli più affascinanti della costa galiziana, una tappa imprescindibile per chiunque voglia vivere un’esperienza all’insegna del contatto diretto con la natura, senza rinunciare alla comodità di un itinerario accessibile e ben segnalato.

Oltre alla spettacolarità del luogo, la facilità del percorso rende questa escursione perfetta per famiglie e per chi si avvicina al trekking senza un’esperienza pregressa. Il sentiero, infatti, non presenta particolari difficoltà tecniche e si sviluppa su un terreno ben mantenuto, con tratti che permettono di camminare in sicurezza anche a chi non è abituato a percorsi montani. Gli Acantilados de Loiba rappresentano un connubio perfetto, composto da natura arte che danno lustro ad un patrimonio naturale unico senza comprometterne l’integrità.

Questa combinazione di accessibilità, bellezza paesaggistica e originalità rende la visita alla panchina più bella del mondo un appuntamento irrinunciabile per turisti e appassionati di escursionismo in Galizia.