Boom di prenotazioni per i viaggi tra i tunnel sottomarini: un’esperienza incredibile e spettacolare che solo qui si può fare.

Le Isole Faroe stanno rapidamente emergendo come una meta turistica di grande interesse nel Nord Europa.

Questo piccolo arcipelago composto da 18 isole, situato tra l’Islanda e la Norvegia nel cuore del Mare di Norvegia e dell’Oceano Atlantico, ha visto un aumento significativo delle presenze turistiche, con quasi 95.000 check-in registrati lo scorso anno. Un dato rilevante se si considera che la popolazione locale conta circa 50.000 abitanti.

Un turismo in crescita tra paesaggi unici e infrastrutture innovative

Le Isole Faroe sono note per i loro paesaggi mozzafiato caratterizzati da scogliere a picco sul mare, verdi vallate e una natura ancora incontaminata, dominata da un vasto numero di pecore. L’attrattiva per i turisti non si limita però alla bellezza naturale: negli ultimi anni, la creazione di una rete di tunnel sottomarini ha rivoluzionato gli spostamenti tra le isole, rendendo più accessibili aree prima difficilmente raggiungibili. Tra questi tunnel spicca quello che viene definito il primo rondò sottomarino al mondo, un’opera ingegneristica che facilita il collegamento tra le isole e rappresenta una novità assoluta nel settore infrastrutturale.

Questa rete di collegamenti sotterranei ha reso possibile una nuova forma di turismo, basata sulla scoperta lenta e immersiva delle isole, lontana dalle mete più affollate. Il clima delle Faroe è un ulteriore punto di forza per chi cerca una destinazione fresca durante l’estate, con temperature miti che consentono lunghe escursioni anche nei mesi più caldi. Al contrario, l’inverno è caratterizzato da condizioni climatiche rigide, che attraggono però un segmento di turismo avventuroso interessato alle sfide ambientali estreme.

Per valorizzare ulteriormente il territorio e distribuire i flussi turistici in maniera più equilibrata, l’ufficio del turismo locale ha introdotto nel 2025 una serie di tour autoguidati. Questi itinerari sono studiati per accompagnare i visitatori fuori dai classici sentieri battuti e indirizzarli verso aree meno conosciute, spesso più autentiche e preservate. Questa iniziativa punta a un turismo responsabile e sostenibile, riducendo l’impatto ambientale e favorendo la conoscenza approfondita della cultura e della natura delle Faroe.

L’esperienza di viaggio tra le tunnel sottomarini e le escursioni naturalistiche nelle Faroe ha un costo variabile in base al tipo di tour scelto. I pacchetti turistici più completi, che includono i trasferimenti tramite tunnel, alloggi e visite guidate, si aggirano mediamente tra i 150 e i 300 euro al giorno a persona. Per chi preferisce un viaggio più indipendente, il noleggio auto e i pernottamenti in guesthouse permettono di contenere le spese, rendendo accessibile questa destinazione anche a viaggiatori con budget più contenuti.

Negli ultimi mesi, inoltre, si è registrato un aumento della domanda di esperienze esclusive, come escursioni private nei tunnel sottomarini o trekking personalizzati nelle zone più remote, che possono raggiungere costi superiori ma garantiscono un’immersione totale nel paesaggio unico delle Faroe.

Il turismo alle Faroe sta così vivendo una fase di espansione equilibrata, sostenuta da infrastrutture avanzate e da un’offerta che coniuga natura, innovazione e sostenibilità, rendendo l’arcipelago una destinazione sempre più ambita per chi desidera vivere un’esperienza autentica e fuori dai circuiti tradizionali.