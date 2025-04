In un’epoca in cui anche un caffè può sembrare un piccolo lusso, trovare un volo economico è diventato più che mai una priorità per chi ama viaggiare. Eppure, nonostante l’esistenza delle compagnie low cost e delle mille offerte online, molti italiani continuano a spendere troppo per volare. Il motivo? Piccoli errori, spesso inconsapevoli, che possono incidere anche parecchio sul prezzo finale del biglietto.

Ecco i 7 errori più comuni che ti fanno spendere di più quando prenoti un volo, e soprattutto come evitarli.

1. Prenotare sempre all’ultimo minuto

L’idea che si trovino le offerte migliori all’ultimo secondo è, nella maggior parte dei casi, un mito. Nella realtà, i voli diventano più cari man mano che si avvicina la data di partenza, soprattutto se si tratta di periodi ad alta richiesta (weekend, festività, ponti).

Il consiglio: se possibile, prenota con almeno 6-8 settimane di anticipo per i voli europei e 2-3 mesi per quelli intercontinentali. Non sempre è garanzia di risparmio, ma aiuta a evitare rincari improvvisi.

2. Ignorare aeroporti alternativi

Molte città italiane ed europee sono servite da più di un aeroporto, spesso poco distanti tra loro. Eppure la maggior parte delle persone cerca voli solo per gli scali principali.

Esempio: volare su Eindhoven anziché Amsterdam, oppure su Bergamo invece di Milano Malpensa, può fare la differenza anche di 50-100 euro.

3. Non usare i codici sconto

Molti utenti non sanno che esistono piattaforme come BravoSconto.it che raccolgono codici sconto e offerte aggiornate per decine di siti di prenotazione viaggi, compagnie aeree, app e portali di booking. Inserire un codice al momento del pagamento può abbattere il prezzo anche del 10-15%.

4. Acquistare in orari “comodi”

Sembra un dettaglio, ma l’orario in cui si prenota può influenzare il costo. I dati raccolti da vari portali suggeriscono che i prezzi tendono a salire durante il weekend o nelle ore centrali del giorno, quando la maggior parte degli utenti è attiva.

Il consiglio: prova a controllare e prenotare voli nelle prime ore del mattino, dal martedì al giovedì. Anche se non è una regola fissa, può aumentare le probabilità di trovare tariffe più basse.

5. Saltare la modalità incognito

Sebbene non ci sia una prova definitiva, molti viaggiatori sospettano che i prezzi aumentino se si cerca lo stesso volo più volte. Alcuni siti potrebbero salvare i cookie del browser e mostrare tariffe più alte al secondo o terzo accesso.

Il trucco: naviga in modalità incognito o cancella i cookie prima di cercare un volo. In questo modo eviti che il sistema “riconosca” la tua intenzione di acquisto.

6. Trascurare i costi extra

Il biglietto base sembra conveniente, ma poi scopri che per il bagaglio a mano, l’assegnazione del posto o il check-in in aeroporto ti vengono addebitati costi aggiuntivi. Ed è così che il volo “a 9,99€” diventa un biglietto da 80 euro.

Soluzione: confronta sempre il prezzo finale, non quello “a partire da”. E valuta se il volo con una compagnia tradizionale, tutto incluso, possa in realtà risultare più conveniente.

7. Non informarsi prima

Uno degli errori più sottovalutati è la mancanza di preparazione. Spesso si prenota d’impulso o si confrontano solo uno o due siti, senza cercare consigli aggiornati. In realtà, esistono numerosi blog e portali specializzati che raccolgono suggerimenti utili per risparmiare: dai trucchi sugli orari di prenotazione ai codici sconto poco conosciuti.

Il consiglio: prima di acquistare, prendi qualche minuto per informarti. Leggere una guida o

Volare low cost è possibile, basta cambiare approccio

Risparmiare sui voli non significa necessariamente volare con zero comfort o passare notti in aeroporto. Significa fare scelte più informate, evitare errori comuni e usare gli strumenti giusti, come i codici sconto e le piattaforme di offerte.

Con un pizzico di flessibilità e qualche attenzione in più, è possibile viaggiare di più… spendendo meno.

E magari concedersi una cena in più a destinazione, con i soldi risparmiati sul volo.