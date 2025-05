Molte persone si sentono lontane dalla vita che vorrebbero davvero vivere. Il lavoro non soddisfa, i sogni sembrano sfocati e spesso si ha la sensazione che qualcosa ci trattenga. Secondo Bernard Hiller, celebre acting coach e formatore di attori, imprenditori e leader internazionali, ognuno di noi ha un potenziale enorme. Ma per raggiungerlo, serve un percorso di consapevolezza, emozione e coraggio.

Superare i limiti mentali per scoprire chi sei davvero

Secondo Hiller, il primo ostacolo al successo è tutto dentro di noi. Ci raccontiamo ogni giorno storie limitanti: che non siamo abbastanza bravi, che è troppo tardi per cambiare, che gli altri hanno più fortuna. Questi pensieri non sono la verità, ma condizionano il nostro comportamento, bloccandoci. Per cambiare, serve prima di tutto smettere di ripetersi ciò che non possiamo fare, e iniziare a domandarci: “Cosa posso fare oggi per avvicinarmi alla vita che desidero davvero?”.

Il potere delle relazioni e della gratitudine

Un esercizio potente suggerito da Hiller riguarda il rapporto con le persone. Prendere il telefono e contattare qualcuno che ha avuto un impatto positivo sulla nostra vita, solo per ringraziarlo, ha un effetto sorprendente. Riscoprire i legami veri ci riporta alla nostra forza interiore. Allo stesso modo, avere il coraggio di riallacciare i rapporti interrotti o affrontare un conflitto lasciato in sospeso può liberarci da un peso emotivo enorme. Il successo non si costruisce isolandosi, ma creando ponti autentici con gli altri.

La voce è energia: imparare a usarla con forza

Molti sottovalutano quanto sia importante lavorare sulla propria voce. E non si parla solo di chi fa l’attore o lo speaker. Chiunque, nel mondo del lavoro o nella vita quotidiana, deve imparare a comunicare con forza, sicurezza ed emozione. La voce è potere. Hiller consiglia spesso ai suoi allievi – tra cui imprenditori, CEO e artisti di fama mondiale – di frequentare corsi di recitazione, canto o oratoria. Perché chi sa usare la propria voce, sa anche far emergere la propria leadership.

Il successo nasce dall’emozione

Una delle idee centrali del metodo di Hiller è che il vero successo arriva quando siamo connessi alle nostre emozioni. Non basta avere un obiettivo o un piano. Serve anche una motivazione profonda e autentica. Le persone di successo non sono fredde e calcolatrici. Sono appassionate, coinvolte, motivate da qualcosa che le tocca nel profondo. Quando un’idea ci emoziona davvero, diventa quasi impossibile rinunciare a realizzarla. Ed è proprio quell’emozione che ci guida ogni giorno, anche nei momenti difficili.

Il consiglio per le donne: mai rinunciare alla propria autenticità

Hiller dedica un’attenzione particolare alle donne. Il suo messaggio è chiaro: non bisogna mai rinunciare alla propria autenticità per adattarsi a modelli maschili di successo. Femminilità, intuito, empatia e creatività sono qualità potenti e fondamentali. Il suo consiglio è di iniziare ogni giornata con uno sguardo sincero allo specchio e una domanda: “Cosa posso fare oggi per prendermi cura di me stessa e avvicinarmi alla mia versione migliore?”. È un piccolo gesto, ma può trasformare il modo in cui ci relazioniamo con noi stesse e con il mondo.