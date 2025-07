Cos’è e a cosa serve la nuova funziona presentata da Meta per Whatsapp: come si usa la modalità Pippo e chi può scaricarla.

WhatsApp continua a essere una delle app di messaggistica più utilizzate al mondo, e tra le sue personalizzazioni più amate dagli utenti si sta diffondendo la cosiddetta “modalità Pippo”.

Questa modalità consente di sostituire l’icona tradizionale di WhatsApp con un’immagine ispirata a Pippo, uno dei personaggi più celebri dell’universo Disney. Di seguito, vi spieghiamo come attivarla e a cosa serve questa personalizzazione, chiarendo anche i limiti e i dettagli tecnici legati a questa funzione.

Cos’è la “modalità Pippo” su WhatsApp e come funziona

La modalità Pippo non rappresenta una versione ufficiale o un aggiornamento interno di WhatsApp, ma si tratta di un semplice cambiamento estetico che agisce esclusivamente sull’icona dell’app. Pippo, personaggio Disney nato negli anni ’30, è noto per la sua simpatica goffaggine e il suo legame con Mickey Mouse e Paperino, diventando così un’icona amata da molte generazioni. Questo ha spinto numerosi utenti a voler personalizzare la propria app di messaggistica con un’immagine che lo richiami. Per realizzare questa modifica viene utilizzata un’app di terze parti, Nova Launcher, un launcher Android che permette di modificare l’interfaccia principale del telefono.

Tramite Nova Launcher, è possibile cambiare non solo l’icona di WhatsApp, ma anche la forma, il colore e la dimensione dei loghi delle app installate sul dispositivo. Tuttavia, è importante sottolineare che questa personalizzazione riguarda esclusivamente l’aspetto visivo: tutte le funzionalità di WhatsApp rimangono inalterate. Nova Launcher rientra nella categoria dei “lanciatore”, strumenti che consentono di personalizzare profondamente l’aspetto e il funzionamento della schermata home degli smartphone Android, modificando elementi come stili di carattere, sfondi, widget e appunto icone delle applicazioni. Per tutti gli utenti Android interessati ad attivare la modalità Pippo, ecco i passaggi da seguire:

Scaricare e installare Nova Launcher dal Google Play Store. Aprire l’app e impostarla come launcher predefinito sul telefono, per abilitare la personalizzazione dell’interfaccia. Cercare online o creare tramite intelligenza artificiale un’immagine in formato PNG trasparente del logo di WhatsApp con un elemento grafico che rappresenti Pippo. Tornare alla schermata principale, premere a lungo per circa due secondi sull’icona di WhatsApp e selezionare l’opzione “Modifica”. Cliccare sull’icona, scegliere “App” e successivamente “Foto” per selezionare l’immagine scaricata. Regolare le dimensioni dell’icona e confermare con “OK” o “Fatto”.

In questo modo, l’icona di WhatsApp verrà sostituita con quella a tema Pippo, dando un tocco di originalità alla schermata del proprio smartphone. Nel caso si desiderasse tornare all’icona originale, basterà disinstallare Nova Launcher dal dispositivo. Questo provocherà la cancellazione delle personalizzazioni apportate e il ritorno all’aspetto standard. Nova Launcher non si limita a modificare le icone delle app, ma rappresenta uno dei launcher più potenti e versatili per Android, utilizzato da milioni di utenti per personalizzare la schermata principale in modo profondo.

Oltre a cambiare logo, permette di variare dimensioni e forme degli elementi, nascondere applicazioni, modificare il comportamento della schermata di blocco e persino conferire al proprio dispositivo l’aspetto di un’interfaccia di un’altra marca, come Samsung, Motorola o Apple. La struttura tipica di un launcher comprende:

Le schermate desktop, sulle quali sono posizionati gli iconici delle app e i widget.

La barra inferiore o dock, dedicata alle applicazioni utilizzate più frequentemente.

Il cassetto delle applicazioni, dove si trovano tutte le app installate.

Nova Launcher consente di gestire questi elementi in modo personalizzato, offrendo una libertà creativa significativa rispetto alla configurazione standard di Android. Va precisato che poiché si tratta di app di terze parti, queste personalizzazioni non sono garantite da Meta, la società che gestisce WhatsApp, Facebook e Instagram. Perciò, ogni modifica va effettuata con cognizione di causa, soprattutto quando si installano app esterne. L’adozione della modalità Pippo su WhatsApp rappresenta quindi un modo semplice e divertente per personalizzare l’esperienza d’uso dello smartphone, senza intaccare la stabilità o le funzionalità della popolare app di messaggistica.