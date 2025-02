Esiste un trucco efficace per salvare le foto a visualizzazione singola ricevute su WhatsApp prima che spariscano per sempre.

C’è un modo per salvare le foto temporanee di WhatsApp, quelle visualizzabili soltanto una volta in modo da non occupare spazio sul telefono. Da tempo WhatsApp ha introdotto una funzionalità che permette agli utenti di inviare foto e video che possono essere visualizzati una volta solo. In questo modo i contenuti si “autodistruggono” automaticamente una volta aperti.

Il problema è che il guadagno in termini di spazio si paga con la sparizione delle foto temporanee e diversi utenti che usano WhatsApp quotidianamente cercano un modo per salvare queste immagini per poterle visualizzare in un secondo momento. La buona notizia è che c’è un trucco che permette di farlo. Ecco come bisogna procedere per salvare le foto a visualizzazione singola.

WhatsApp, il trucco per salvare le foto a visualizzazione singola

Una prima alternativa per salvare le foto che possono essere visualizzate una volta sola è quella di fare uno screenshot. Attenzione però: a volte l’opzione per fare screenshot potrebbe essere bloccata da WhatsApp e ci apparirà soltanto uno sfondo nero. Senza contare che la qualità dell’immagine catturata con lo screenshot potrebbe risultare notevolmente ridotta.

La seconda opzione è quella di registrare lo schermo del telefono. Molti dispositivi Android o iOS hanno strumenti che permettono la registrazione di tutto quello che accade sul display del telefonino. Non dovremo fare altro che accedere alla funzione di registrazione dello schermo del telefono. In genere si trova nel menu a discesa delle notifiche. Alla fine della registrazione ci basterà rivedere il file salvato in galleria.

Un altro modo per rivedere un’immagine temporanea è quello di usare app sviluppate da terze parti. Altre applicazioni esterne a WhatsApp, in sostanza, che permettono di “catturare” lo schermo senza restrizioni. È consigliabile però scaricarle solo da fonti attendibili come Play Store e App Store per non rischiare di compromettere privacy e sicurezza.

Anche le versioni modificate di WhatsApp, come WhatsApp Plus, hanno una funzionalità che consente di scaricare immagini che possono essere visualizzate solo una volta (oltre ai video). Tuttavia Meta vieta l’utilizzo di queste app non ufficiali e chi le usa regolarmente rischia di vedersi bloccare in maniera permanente l’account WhatsApp.

Infine se nessuna delle soluzioni descritte qui sopra funziona possiamo provare a scattare una foto con un altro telefono mentre visualizziamo l’immagine su WhatsApp. Facile che la qualità non sia delle migliori, ma può essere un modo efficace per salvare l’immagine.