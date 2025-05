Un cambiamento epocale sta per interessare gli utenti che utilizzano WhatsApp. Inizia tutto domani, 5 maggio

La decisione di WhatsApp si basa sulla necessità di sfruttare le API e le tecnologie più recenti offerte dalle versioni aggiornate dei sistemi operativi. Questo consente di ottimizzare l’app, migliorare le prestazioni e introdurre nuove funzionalità che non sarebbero possibili con sistemi operativi obsoleti.

Parliamo, evidentemente, di una delle applicazioni maggiormente utilizzate nel mondo. Sia per motivi personali, che per motivi professionali. Ormai, sempre più fondamentale. per tutti noi. Come vedremo di qui a breve, per continuare a utilizzare WhatsApp senza interruzioni, è fondamentale disporre di un dispositivo aggiornato che soddisfi i requisiti minimi richiesti dall’applicazione. Ecco tutto quello che dovrete fare per non avere ripercussioni di tipo tecnico.

WhatsApp: cambia tutto

A partire dal 5 maggio 2025, WhatsApp interromperà il supporto su diversi modelli di smartphone considerati obsoleti, sia per dispositivi Apple che Android. Questa decisione mira a garantire una maggiore sicurezza e a introdurre nuove funzionalità che richiedono sistemi operativi più recenti.

Gli utenti di iPhone 5s, iPhone 6 e iPhone 6 Plus saranno tra i più colpiti. Questi dispositivi non possono essere aggiornati oltre iOS 12.5.7, mentre WhatsApp richiederà almeno iOS 15.1 per funzionare correttamente. La mancanza di supporto per le API più recenti impedisce l’accesso a funzionalità avanzate come la crittografia dei messaggi, le chiamate video e l’integrazione con l’intelligenza artificiale di Meta.

Dal 1° gennaio 2025, WhatsApp ha già cessato il funzionamento su smartphone Android con versioni del sistema operativo precedenti alla 5.0. Tra i modelli interessati figurano:

Samsung Galaxy S3, Note II, Ace 3, S4 Mini

Motorola Moto G (1ª gen.), Razr HD, Moto E (2014)

HTC One X, One X+, Desire 500, Desire 601

LG Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90

Sony Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V

Questi dispositivi, rilasciati tra il 2012 e il 2013, non ricevono più aggiornamenti di sicurezza e non supportano le tecnologie necessarie per le funzionalità moderne di WhatsApp. Cosa fare se si possiede uno di questi dispositivi?