WhatsApp sta lavorando a una novità per rafforzare la sicurezza degli account: una password dedicata. Attualmente, la protezione si basa su tre livelli: il codice OTP ricevuto via SMS, il PIN della verifica in due passaggi e l’indirizzo email di recupero. Questi strumenti sono efficaci, ma con l’aumento di truffe e furti d’identità, una password alfanumerica aggiuntiva rappresenta un ulteriore strato di difesa, creando una vera “fortezza digitale” per proteggere le chat e i dati personali.

Come funzionerà la nuova password WhatsApp

La password sarà alfanumerica, da 6 a 20 caratteri, e dovrà includere almeno una lettera e un numero. Non sarà un PIN numerico semplice, ma una combinazione sicura per rendere estremamente difficile l’accesso non autorizzato. La novità offrirà agli utenti la possibilità di personalizzare il proprio livello di protezione, senza obblighi: chi vorrà potrà attivarla direttamente dalle impostazioni di sicurezza dell’app.

Tripla barriera di sicurezza per il tuo account

Con la nuova password, l’accesso a WhatsApp su un nuovo dispositivo seguirà tre passaggi: inserimento del codice OTP via SMS, digitazione del PIN della verifica in due passaggi e infine la password personale. Anche se un malintenzionato riuscisse a ottenere il codice SMS o il PIN, si troverebbe bloccato dall’ultimo livello di sicurezza, rendendo l’account molto più difficile da compromettere.

Tempistiche e consigli per gli utenti

La funzione è stata individuata nel codice beta per Android, ma è ancora in fase di sviluppo preliminare e non disponibile neanche per i tester beta. Per ora, la raccomandazione è mantenere attiva la verifica in due passaggi e monitorare gli aggiornamenti di WhatsApp. Questa nuova password rappresenta un passo avanti importante nella protezione della privacy digitale.