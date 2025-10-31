WhatsApp sta per rivoluzionare l’esperienza utente introducendo la possibilità di personalizzare i profili personali.

L’aggiornamento, ancora in fase di sviluppo e non disponibile nella versione stabile, permette agli utenti di selezionare un’immagine di copertina da mostrare nella parte superiore del proprio profilo, un layout che ricorda quello già noto su piattaforme social come Facebook o LinkedIn. Questa novità mira a offrire una maggiore personalizzazione, consentendo di scegliere la foto direttamente dal rullino fotografico o di scattarla in tempo reale, creando così un banner coerente con la propria identità digitale.

L’attivazione della copertina avverrà tramite un editor dedicato nelle impostazioni del profilo, con la possibilità di aggiungere o sostituire l’immagine in modo semplice e intuitivo. L’obiettivo dichiarato degli sviluppatori è quello di arricchire le opzioni di personalizzazione senza compromettere la leggerezza e la rapidità d’uso che contraddistinguono WhatsApp.

Parallelamente, sono in fase di test anche nuovi controlli di visibilità per la copertina. Gli utenti potranno scegliere tra tre livelli di privacy: “Tutti”, “I miei contatti” e “Nessuno”. Quest’ultima opzione consente di nascondere temporaneamente la copertina senza eliminarla, una soluzione utile per chi desidera mantenere un profilo più riservato in determinati momenti. Al momento manca ancora l’opzione “I miei contatti eccetto…”, che permetterebbe esclusioni specifiche, ma non è escluso che venga implementata nelle prossime versioni beta.

L’integrazione con i nomi utente personalizzati e il futuro di WhatsApp

L’introduzione della foto di copertina si inserisce in un progetto più ampio che vede WhatsApp avvicinarsi a elementi tipici delle piattaforme social, pur restando sempre ancorata alla sua natura di app di messaggistica end-to-end. In questa prospettiva si colloca anche la futura implementazione dei nomi utente personalizzati, che combinati alla copertina renderanno i profili più facilmente identificabili e ricercabili.

Questa evoluzione punta a migliorare l’esperienza d’uso, offrendo agli utenti una maggiore espressività e un’identità digitale più definita, senza però sacrificare la sicurezza e la privacy garantite dalla crittografia end-to-end.

Ad oggi non sono disponibili indicazioni precise su quando la funzione verrà estesa a tutti gli utenti, né se sarà immediatamente disponibile anche per i dispositivi iOS, dove le novità spesso arrivano con qualche settimana di ritardo rispetto ad Android. È comunque previsto un rollout progressivo, subordinato ai risultati dei test di stabilità e qualità.

Contestualmente a queste innovazioni grafiche, WhatsApp sta sperimentando anche una funzione che integra l’intelligenza artificiale di Meta direttamente nelle chat, disponibile in beta per iOS (versione 25.26.10.71). La nuova feature “Ask Meta AI” consente agli utenti di porre domande a un assistente virtuale riguardo ai messaggi ricevuti, senza doverli inoltrare manualmente.

Questa funzionalità si presenta come una scorciatoia nei menu dedicati ai messaggi, permettendo di chiedere chiarimenti, verificare informazioni o approfondire contenuti sospetti, contribuendo così a contrastare la disinformazione in tempo reale. L’interazione con Meta AI avviene solo dopo che l’utente decide di inviare il messaggio selezionato, garantendo il rispetto della privacy e il pieno controllo sui dati condivisi.

L’introduzione di Meta AI è in linea con la strategia di WhatsApp di migliorare la qualità delle conversazioni, offrendo strumenti avanzati per l’analisi e la verifica delle informazioni, e promette di essere un supporto prezioso soprattutto in contesti di diffusione di notizie e comunicazioni importanti.