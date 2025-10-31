È il Rosewood Hong Kong il miglior hotel al mondo del 2025 secondo la prestigiosa classifica The World’s 50 Best Hotels, rivelata il 30 ottobre durante la cerimonia londinese che premia l’eccellenza dell’ospitalità internazionale. L’imponente struttura, affacciata sul Victoria Harbour e sullo skyline di Hong Kong, conquista la vetta salendo di due posizioni rispetto all’edizione 2024.

“Siamo felici di celebrare il primo posto del Rosewood Hong Kong, una struttura che figura sul podio della classifica sin dall’introduzione del premio nel 2023 – ha commentato Emma Sleight, head of content di The World’s 50 Best Hotels –. Questo straordinario hotel offre ai propri ospiti un servizio di livello internazionale ed esperienze incredibili, nel cuore di una delle destinazioni più vivaci del mondo”. Il podio del 2025 è completato da Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River, in seconda posizione, e Capella Bangkok, al terzo posto, confermando l’Asia come nuovo fulcro del lusso globale.

L’Asia capitale dell’ospitalità di lusso

L’edizione 2025 della classifica consacra definitivamente l’Asia come continente leader dell’hotellerie d’eccellenza, con ben 20 strutture presenti tra le prime cinquanta, quattro delle quali situate a Tokyo. L’attenzione verso innovazione, design e servizio personalizzato ha reso il mercato asiatico un punto di riferimento mondiale. A rappresentare la perfetta fusione tra modernità e tradizione sono proprio gli hotel di Bangkok, Hong Kong e Singapore, che dominano le posizioni di vertice offrendo esperienze uniche, sofisticate e profondamente legate alla cultura locale.

Il fascino italiano nella top 50

Brilla anche l’Italia, che conferma la sua attrattiva nel turismo d’élite con quattro hotel nella classifica mondiale. A guidare la presenza italiana è Passalacqua, sul Lago di Como, in quarta posizione: per il secondo anno consecutivo si aggiudica il titolo di miglior hotel d’Europa e di Best Boutique Hotel, grazie al lavoro della famiglia De Santis che ha trasformato una dimora settecentesca in un rifugio di charme.

Seguono il Four Seasons Firenze al nono posto, il Bulgari Roma (nuovo ingresso al ventiduesimo) e l’iconico Hotel Il Pellicano di Porto Ercole, ventiseiesimo. Tra i premi speciali, spiccano il Ferrari Trento Most Admired Hotel Group Award al gruppo Four Seasons, il Royal Mansour di Marrakech come Highest Climber, e il Copacabana Palace di Rio de Janeiro come Highest New Entry. Sul fronte sostenibilità, il Desa Potato Head di Bali ha ricevuto l’Eco Hotel Award, mentre il Mandarin Oriental Qianmen di Pechino è stato incoronato Best New Hotel.