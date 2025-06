Con l’arrivo della bella stagione, il fastidio delle zanzare torna a farsi sentire. Le punture di questi insetti possono trasformare le giornate all’aperto e le serate estive in una vera tortura. Non tutte però sono uguali: le zanzare tropicali, come la temuta zanzara tigre, sono ancora più aggressive e diffuse anche in Italia. Ecco perché proteggersi in modo efficace è diventato indispensabile.

Ma quale repellente funziona davvero? Se lo è chiesto Altroconsumo, che ha condotto un test dettagliato su 89 prodotti disponibili in Italia, selezionando quelli più efficaci in base a criteri oggettivi e verificabili.

Il risultato? Una classifica dei 5 migliori repellenti contro le zanzare tropicali, frutto di prove pratiche in laboratorio. E la prima posizione potrebbe sorprenderti.

Come sono stati testati i repellenti: il metodo Altroconsumo

Altroconsumo ha messo alla prova 89 repellenti anti zanzare, tra spray, lozioni, roll-on e stick. Tra questi, 19 erano specificamente formulati per contrastare le zanzare tropicali, che sono tra le più aggressive e resistenti.

Il test è stato condotto nel 2023, tra aprile e maggio, con prove pratiche eseguite su volontari. Le persone coinvolte hanno applicato i prodotti sulle braccia, poi inserite in una gabbia di plexiglas dove erano presenti 100 zanzare femmine della specie Aedes albopictus, più nota come zanzara tigre.

L’esperimento è stato ripetuto a intervalli regolari, ogni mezz’ora, fino alla comparsa della prima puntura. Questo ha permesso di valutare quanto a lungo ogni prodotto fosse realmente efficace.

I criteri della classifica

La valutazione finale è stata calcolata tenendo conto di diversi fattori:

Efficacia repellente (60%) : quanto a lungo il prodotto proteggeva dalle punture.

: quanto a lungo il prodotto proteggeva dalle punture. Rischi potenziali (20%) : in base alla presenza di simboli di pericolo e avvertenze in etichetta.

: in base alla presenza di simboli di pericolo e avvertenze in etichetta. Facilità d’uso (10%) : odore, praticità nell’applicazione, trasporto.

: odore, praticità nell’applicazione, trasporto. Etichetta (5%) : leggibilità e completezza delle informazioni.

: leggibilità e completezza delle informazioni. Imballaggio e smaltimento (5%): chiarezza sulle modalità corrette di smaltimento.

I prodotti già presenti sul mercato sono stati testati solo se la loro formulazione era rimasta invariata rispetto a test precedenti.

La classifica: i 5 migliori repellenti contro le zanzare tropicali

Altroconsumo ha stilato una vera e propria top 5 dei repellenti più efficaci. Ecco i risultati completi, dal quinto al primo posto:

5° posto – Jungle Formula Repellente Molto Forte Roll-On – 72 punti

Un formato pratico da portare in borsa o in viaggio, il roll-on Jungle Formula ha mostrato una buona efficacia contro le zanzare tropicali. Ha il vantaggio di essere comodo da applicare, anche se l’erogazione non è tra le più rapide.

4° posto – Alontan Extreme Insetto-Repellente DEET 50% – 73 punti

Questo prodotto ha una formulazione molto concentrata, con una percentuale alta di DEET, sostanza nota per la sua efficacia contro diversi tipi di insetti. Altroconsumo ne ha riconosciuto l’efficacia, ma segnala una maggiore attenzione alle avvertenze d’uso, specie per i soggetti più sensibili.

3° posto – Conad Tropical Insetto Repellente Lozione No Gas – 73 punti (Miglior acquisto)

Uno dei prodotti più apprezzati per il rapporto qualità/prezzo, tanto da guadagnarsi la menzione di “miglior acquisto”. Facile da applicare e privo di gas, ha ottenuto punteggi elevati sia per la sua efficacia che per la sicurezza. Una scelta consigliata per chi cerca protezione a un prezzo contenuto.

2° posto – Z-Care Exotic Strong Insetto Repellente – 74 punti

Leggermente più efficace del precedente, Z-Care Exotic Strong si è distinto per la durata dell’effetto repellente e la praticità. Buona anche la qualità delle informazioni in etichetta e l’attenzione alla sostenibilità dell’imballaggio. Un prodotto versatile e adatto a tutta la famiglia (salvo indicazioni specifiche).

1° posto – Jungle Formula Repellente Antizanzare Molto Forte – 75 punti (Miglior prodotto)

Il vincitore assoluto secondo Altroconsumo è Jungle Formula nella versione spray molto forte, che ha totalizzato il punteggio più alto nella classifica. Tra i punti di forza, l’elevata efficacia repellente anche dopo diverse ore, la praticità d’uso e le istruzioni chiare.

È il miglior alleato se vivi in zone dove la zanzara tigre è particolarmente presente, o se stai per partire per una destinazione a rischio.

I consigli per scegliere un buon repellente anti zanzare

La scelta del repellente giusto non dipende solo dal punteggio ottenuto nei test, ma anche dalle esigenze personali, dall’età di chi lo utilizza e dalle situazioni specifiche (viaggi, escursioni, uso quotidiano in città, ecc.).

Ecco alcune indicazioni generali da tenere a mente:

Controlla l’etichetta : la presenza del principio attivo (come DEET, icaridina o citridiolo) e la sua concentrazione sono fondamentali per sapere quanto durerà l’effetto.

Valuta la modalità d’uso : spray, lozione o roll-on? Ogni formato ha pro e contro.

Attenzione ai simboli di pericolo : alcuni prodotti potrebbero non essere adatti a bambini o persone con pelle sensibile.

Considera la destinazione: in caso di viaggi in zone tropicali, è meglio optare per prodotti con una protezione elevata e duratura.

Zanzare tropicali: un problema anche in Italia

Non sono più un problema solo esotico: le zanzare tropicali come Aedes albopictus sono ormai diffuse in tutta Italia, dalle città alle zone costiere, fino alle campagne. Sono più attive di giorno rispetto alle zanzare comuni e più aggressive.

Questo significa che la protezione non può essere più un optional, ma una vera necessità quotidiana, soprattutto per bambini, anziani e persone allergiche.