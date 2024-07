Agnelli alla sbarra, richiesta di processo per l’ex presidente Juve: le tappe dell’inchiesta (foto ANSA) – Blitz quotidiano

Agnelli alla sbarra. La Procura di Roma ha sposato la linea accusatoria dei Pm torinesi chiedendo il rinvio a giudizio per il nipote dell’Avvocato e per 3 dirigenti Juve: Nedved, Arrivabene e Paratici. È un momento buio del club e della storica dinastia. I capi di accusa coinvolgono Andrea Agnelli, figlio di Umberto, e altri 8. Stralciate 4 posizioni di ex dirigenti. È scontro tra Juve e Procura sulle carte sequestrate. Tre i capi di accusa: aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza, false fatturazioni. È il caso di ricordare che l’amministratore delegato Maurizio Arrivabene e del suo predecessore Fabio Paratici si erano dimessi nel novembre 2022 quando il procedimento era agli inizi ed era incardinato nella Procura di Torino.

La Procura vuole capire la vicenda delle plus valenze fittizie e le manovre sugli stipendi nel periodo Covid che potrebbero aver compromesso la regolarità dei bilanci dal 2019 al 2021. L’inchiesta ruota attorno alle famose “plusvalenze immaginifiche” per un totale di 155 milioni ottenute con scambi di giocatori, anche giovanissimi, o semplicemente senza futuro, che sarebbero stati valutati con “prezzi gonfiati”.

Uno scenario generale catastrofico

I guai della “ vecchia signora” risalgono a un periodo in cui gli stadi erano vietati, le competizioni si disputavano a singhiozzo, le porte chiuse erano la morte civile del pallone come ha scritto Giorgio Gandola che ha aggiunto: ”Alcuni club sprofondarono nei debiti ( Inter, Roma ), altri rimasero a galla grazie ai fondi proprietari e a possenti cure dimagranti (Milan)”. Anche all’estero lo scenario generale era alle corde, basti pensare a società come il Barcellona o il Manchester United vicine al baratro.

Le tappe della vicenda

Tutto è cominciato nel maggio 2021 quando la Procura di Torino ha aperto l’inchiesta denominata “Prisma “ mettendo nel mirino gli ultimi bilanci della Juve. Oltre un anno dopo (ottobre 2022) la Procura di Torino ha comunicato la chiusura delle indagini con 16 indagati. Due mesi dopo (dicembre) la Procura di Torino ha presentato la richiesta di rinvio per 12 persone più la Juventus. Quasi un anno dopo (settembre 2023) la Corte di Cassazione ha deciso di spostare il processo da Torino a Roma per una questione di competenza territoriale.

Il comunicato del club

La Juventus ha comunicato “di aver avuto notizia dai propri legali della formulazione di rinvio a giudizio da parte del Tribunale di Roma. La richiesta non modifica le ipotesi accusatorie già prospettate, fatta eccezione per lo stralcio di talune posizioni soggettive. La richiesta dovrà essere sottoposta al Gup che sarà chiamato a valutare se vi siano gli estremi per il rinvio a giudizio”.