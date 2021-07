E’ morta Alegna Osorio, la martellista cubana che fu colpita alla testa accidentalmente in allenamento da un martello. La 19enne Alegna Osorio è morta per le ferite alla testa riportate ad aprile. Fu colpita in testa da un martello in allenamento e non ce l’ha fatta. A dare la notizia il presidente dell’Istituto sportivo nazionale di Cuba, Osvaldo Vento: “Condividiamo questo dolore insopportabile con la sua famiglia”.

Alegna Osorio, la promessa del lancio del martello

Nel 2019 Alegna Osorio aveva ottenuto il bronzo ai Panamericani Under 20 ed era giunta quarta nel 2018 ai Giochi Giovanili di Buenos Aires. La grande famiglia dell’atletica ha appreso con grande dolore la notizia, soprattutto perché arrivata proprio durante le Olimpiadi di Tokyo. La martellista statunitense Gwen Berry ha scritto un messaggio per ricordarla su Twitter: “Un pensiero d’amore alla sua famiglia in questo momento difficile. È tutto così triste”.