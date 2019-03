Allegri lascerà la Juventus anche con la Champions, ecco perché

TORINO – La conquista della Champions League non cambierebbe le cose. Stando a quanto scrive Il Bianconero, Allegri avrebbe deciso comunque di lasciare la panchina della Juventus al termine della stagione. Il motivo? Il logoramento. Allegri ha resistito per ben cinque anni su una delle panchine più difficili del mondo. In un club dove ogni anno sei obbligato a vincere tutto. E a volte nemmeno basta perché nonostante le vittorie in serie, Allegri è stato spesso criticato per il suo gioco che non sarebbe spettacolare come dovrebbe.

Allegri lascerà la Juventus per logoramento

In questi cinque lunghissimi anni, Allegri è riuscito a vincere tutto in Italia e quest’anno potrebbe trionfare anche in Europa. In queste stagioni, ha saputo tenere vivo un gruppo che era già stata abbondantemente spremuto da Conte mostrando capacità manageriali fuori dal comune. Ma anche Allegri è un essere umano e dopo tutti questi anni vissuti alla grande tra mille pressioni ambientali, avrebbe deciso di salutare la Juventus per trasferirsi in un’altra Nazione.

Molti lo vedono in Inghilterra, su panchine prestigiose come quella del Manchester United o del Chelsea, altri in Francia, Allegri sarebbe in pole per la panchina del Paris Saint Germain, club che, alla stessa stregua della Juventus, è ossessionato dalla volontà di vincere la Champions League.

fonte: Il Bianconero.